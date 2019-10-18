Ани Лорак впервые прокомментировала развод с Муратом Налчаджиоглу

Певица призналась, что развод был "мучительный"

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: Instagram

Певица Ани Лорак, которая недавно посетила Киев, впервые открыто прокомментировала развод с Муратом Налчаджиоглу. Однако причину расставания артистка называть не стала. При этом поклонники уверены, что Ани Лорак подала на развод из-за многочисленных измен Мурата Налчаджиоглу.

Смотрите также видео: Ани Лорак показала нового возлюбленного

О личной жизни Лорак рассказала журналу ОК!.

"Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации", – цитирует журнал ОК! издание Starhit.

Отметим, недавно стало известно, что Ани Лорак встречается с 27-летним саунд-продюсером Егором Глебом, к слову, бывшим мужем и отцом ребенка TAYANNA. Ани Лорак рассказала, как развивались их отношения.

Ани Лорак и Егор Глеб Фото: instagram.com/anilorak

"Помню, спустя какое-то время подумала: было бы здорово снова с ним встретиться, поработать. Набрала ему, но Егор сказал, что у него нет времени, так как надо доделать альбом Егора Крида. Обиделась. Я же была уверена: всем за счастье поработать со мной, а тут... В общем, я ударилась в творчество, записала ряд успешных песен, несколько дуэтов. Но спустя какое-то время, наверное, года через полтора, мне, как музыканту, снова захотелось чего-то нового, и я решила опять связаться с Егором. Написала ему: "Здравствуйте, Егор. Это Ани Лорак. У меня поменялся номер. Перезвоните, пожалуйста". Перезвонил. "Я опять, — говорю, — хочу приступить к записи новой музыки. У вас будет возможность поработать со мной?" Он отвечает: "Да, будет. Давайте попробуем". Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение сугубо рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку", – поделилась Ани Лорак.

Певица также отметила, что еще до развода Мурат Налчаджиоглу не особо участвовал в воспитании их дочери Софии. По словам Ани Лорак, после расторжения брака попросту в этом плане ничего не поменялось.

Ранее мы также писали, что фанаты раскритиковали новую песню Ани Лорак.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.