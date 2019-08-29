Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ани Лорак вышла в свет с молодым бойфрендом: видео

Влюбленная пара была замечена в Сочи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно впервые прокомментировала свой новый роман с молодым бойфрендом, публично вышла в свет вместе с Егором Глебом. Влюбленные были замечены в Сочи во время песенного конкурса Новая волна 2019.

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

На опубликованном в Instagram видео, популярная певица вместе со своим возлюбленным – 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star – проходит в Сочи через металлосканер. Сама Ани Лорак выглядела счастливой и уверенно шла рядом с любимым, который прятал глаза вниз.

INSTAGRAM (@karolina___lifenews___)

Такое поведение юного Егора не понравилось поклонникам певицы, они задались вопросом, почему парень постоянно опускает взгляд и прячет лицо под кепкой. Многие фанаты посоветовали Каролине не тратить время зря и расстаться с парнем.

Отметим, что после развода Ани Лорак ее экс-супруг Мурат Налчаджиоглу также больше не скрывает свои отношения с новой девушкой, с которой сейчас отдыхает в Испании. Бизнесмен даже опубликовал совместные фото и назвал имя возлюбленной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый LOBODA, Ани Лорак и ANNA MARIA: кто из украинских звезд выступил на "Новой волне" «Семья»: экс-супруг Ани Лорак показал новое фото возлюбленной
шоу-бизнес отношения Ани Лорак певица Егор Глеб
Реклама

Новости партнеров

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам
Медики рассказали, что нельзя делать по утрам
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

Популярные статьи

Сегодня, 13:42Шоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Известный подсластитель может Вас убить
Известный подсластитель может Вас убить
Как похудеть: 9 продуктов, которые
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вера Брежнева показала коллекцию бриллиантов (фото)
Вера Брежнева показала коллекцию бриллиантов (фото)
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Свинина в духовке с картошкой и грибами
Свинина в духовке с картошкой и грибами