Ани Лорак вышла в свет с молодым бойфрендом: видео

Влюбленная пара была замечена в Сочи

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно впервые прокомментировала свой новый роман с молодым бойфрендом, публично вышла в свет вместе с Егором Глебом. Влюбленные были замечены в Сочи во время песенного конкурса Новая волна 2019.

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

На опубликованном в Instagram видео, популярная певица вместе со своим возлюбленным – 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star – проходит в Сочи через металлосканер. Сама Ани Лорак выглядела счастливой и уверенно шла рядом с любимым, который прятал глаза вниз.

25 Авг 2019 в 1:09 PDT INSTAGRAM (@karolina___lifenews___)

Такое поведение юного Егора не понравилось поклонникам певицы, они задались вопросом, почему парень постоянно опускает взгляд и прячет лицо под кепкой. Многие фанаты посоветовали Каролине не тратить время зря и расстаться с парнем.

Отметим, что после развода Ани Лорак ее экс-супруг Мурат Налчаджиоглу также больше не скрывает свои отношения с новой девушкой, с которой сейчас отдыхает в Испании. Бизнесмен даже опубликовал совместные фото и назвал имя возлюбленной.

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