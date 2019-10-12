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Ани Лорак заинтриговала новым снимком с бойфрендом

Певица несколько месяцев встречается с 26-летним саунд-продюсером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Ани Лорак и Егор Глеб
Ани Лорак и Егор Глеб
Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая накануне приехала в Киев и прогулялась по Подолу, заинтриговала поклонников совместным снимком со своим молодым бойфрендом. Напомним, что певица встречается с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом, у которого закрытый аккаунт в Instagram.

Кто такой Егор Глеб, смотрите в ролике:

Пара почти никогда не появляется на публике вместе, их фото в социальных сетях также – редкий случай. На снимке, который Ани Лорак запостила в своем профиле накануне, влюбленные запечатлены со спины, держащимися за руки. публикацию певица оставила без подписи.

Ани Лорак и Егор Глеб
Ани Лорак и Егор Глеб
Фото: instagram.com/anilorak

Некоторые пользователи решили, что Глеб постоянно "прячется" на фото, потому что стесняется своей второй половинки. Но большинство фолловеров просто пожелали паре счастья: "Егор стесняется своей девушки", "Главное, чтобы вы были счастливы!", "Ты лучшая! Заслуживаешь всего самого лучшего", "Прекрасная пара".

К слову, недавно Ани Лорак и Егор Глеб впервые вместе вышли в свет. Влюбленные были замечены в Сочи.

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отношения Ани Лорак певица Егор Глеб
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