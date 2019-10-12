Ани Лорак заинтриговала новым снимком с бойфрендом
Певица несколько месяцев встречается с 26-летним саунд-продюсером
Ани Лорак, которая накануне приехала в Киев и прогулялась по Подолу, заинтриговала поклонников совместным снимком со своим молодым бойфрендом. Напомним, что певица встречается с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом, у которого закрытый аккаунт в Instagram.
Кто такой Егор Глеб, смотрите в ролике:
Пара почти никогда не появляется на публике вместе, их фото в социальных сетях также – редкий случай. На снимке, который Ани Лорак запостила в своем профиле накануне, влюбленные запечатлены со спины, держащимися за руки. публикацию певица оставила без подписи.
Некоторые пользователи решили, что Глеб постоянно "прячется" на фото, потому что стесняется своей второй половинки. Но большинство фолловеров просто пожелали паре счастья: "Егор стесняется своей девушки", "Главное, чтобы вы были счастливы!", "Ты лучшая! Заслуживаешь всего самого лучшего", "Прекрасная пара".
К слову, недавно Ани Лорак и Егор Глеб впервые вместе вышли в свет. Влюбленные были замечены в Сочи.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.