Анита Цой вылечилась от коронавируса и шокировала признанием: "Хотела выпрыгнуть из окна"

Артистка 18 дней лежала в больнице

Знаменитая российская певица Анита Цой, которая ранее заболела коронавирусом, наконец-то вылечилась от COVID-19. Об это она рассказала в своем Instagram-профиле. Певица поделилась подробностями своего пребывания в больнице и рассказала о том, как протекала болезнь.

По словам артистки, у нее был случай средне-тяжелой формы – 52% поражения легких. Симптомы: кашель, насморк, температура и слабость. Как утверждает Цой, COVID-19 оказался "необычным и коварным заболеванием".

"Психологически давит очень сильно эта болезнь. Знаете, когда просыпаешься, жара 37 градусов. Дышать было невозможно, открыла окно. И поняла, что так хотелось вдохнуть воздух, что были мысли спрыгнуть с шестого этажа. Это так страшно. И вот я забилась, как мышь, в угол, и подумала: "Как хорошо, что есть люди, к которым можно обратиться, которые спасут", – призналась артистка.

INSTAGRAM

Анита уточнила что не имеет предположения, где она могла заразиться коронавирусом. По словам артистки, она соблюдала все меры предосторожности.

"Все начиналось, как обычный грипп. А здесь, такое впечатление, что этот вирус начинает тебя испытывать, "бомбить" со всех сторон. Он поднимает температуру все выше и выше, и первое, самое неприятное – ломота, а также психологическое состояние, в которое я впала. Я не понимала, где я нахожусь", – поделилась Цой.

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