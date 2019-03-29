Анита Луценко показала трогательное фото с дочерью

Милое фото оценили поклонники Аниты

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Знаменитая украинская телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко активно ведет свою страничку в Instagram. В сети Луценко публикует полезные советы из сферы здоровья и фитнеса. Кроме этого в соцсети знаменитости можно встретить фото с ее маленькой дочерью Мией.

На этот раз Анита опубликовала трогательное фото с Мией: "Все эмоции и достижения в жизни меркнут в сравнении с детками! Искренние, честные, эмоциональные, хохочущие от сердца, обижающиеся от души! Чистая Любовь", – подписала фото Анита.

Анита Луценко с дочерью Мией Фото: instagram.com/anitasporty

"Восхищаюсь тем как Вы умеете находить слова. Всегда так искренне, коротко, содержательно и потрясающе просто. Но трогает мое сердце. И всякий раз про меня. Да,наверное, про каждую из нас", "Две красоточки", "Да, детки нам дарят ни с чем не сравнимые эмоции", – написали поклонники Аниты в комментариях к снимку.

Напомним, Анита Луценко призналась, что однажды молчала 21 день. Она также поделилась подробностями первых дней пребывания в Тайланде, отметив, что на четвертый день она думала, что "съедет с катушек".

Ранее Анита Луценко рассказала, как правильно есть сладости, чтобы не поправиться.

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