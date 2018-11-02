Анита Луценко рассказала новые подробности ее ограбления

Ведущая призналась, что грабители унесли все ее украшения

Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty

Украинская ведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, которую ограбили, пока она была в отпуске, раскрыла новые подробности случившегося. Отметим, что у Аниты также угнали машину.

В Instagram Луценко отметила, что грабители в том числе вынесли из дома всю обувь ее мужа и все драгоценности: "Не публикуйте снимки с отдыха. Или публикуйте их не в том время, когда вы там. Так, сказать опыт. Не делай так же. Самое интересное, что у меня не осталось ни единого колечка. Ни одного. Один браслет, и то, в чем была. А еще муж остался во вьетнамках, приехав из отпуска, потому что всю обувь 43 размера украли".

Анита Луценко Фото: скриншот instagram.com/anitasporty

Кроме этого в сети Аните начали писать о том, что она с оптимизмом смотрит на все произошедшее, на что звезда ответила: "Мое отношение: или рассчиталась за что-то или внесла предоплату. В любом случае – в плюсе".

Напомним, Анита Луценко публиковала фото из солнечной Доминиканы. На снимках Анита вместе с дочерью Мией кормит фламинго, занимается спортом и просто наслаждается отпуском.