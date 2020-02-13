Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

Звездная пара стала родителями в третий раз 30 января

Анна Курникова и Энрике Иглесиас действительно стали родителями в третий раз! Счастливая пара наконец-то в этом призналась и показала новорожденного ребенка.

Бывшая звезда тенниса Анна Курникова опубликовала на своей странице в Instagram фото прямо из роддома, коротко его подписав: "My Sunshine 01.30.2020".

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз Фото: Instagram/annakournikova

Так, исходя из подписи к снимку, малышка появилась на свет еще 30 января, а Анна Курникова родила путем кесарева сечения. Некоторое время звездные родители скрывали счастливое событие в их жизни, пока на днях брат певца, Хулио Иглесиас-младший не проговорился об этом в интервью чилийской радиостанции ADN.

Анна Курникова родила третьего ребенка Фото: Instagram/annakournikova

В свою очередь, любимец миллионов женщин Энрике Иглесиас также разместил умилительный снимок в соцсети, на котором он трогательно держит только родившегося ребенка. Судя по всему, певец присутствовал на родах.

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Напомним, в декабре 2017 года пара впервые стала родителями: Курникова родила Иглесиасу двойню — сына Николаса и дочь Люси.

Ранее мы рассказывали, что о беременности Анны Курниковой стало известно чуть больше двух недель назад. Испанский журнал Hola! опубликовал кадры Анны и Энрике, сделанные папарацци в Майами.

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