Анна Курникова напугала своей худобой, станцевав в бикини на столе

Супругу Энрике Иглесиаса обвинили в анорексии

Анна Курникова Фото: instagram.com/annakournikova

Знаменитая теннисистка и супруга известного певица Энрике Иглесиаса Анна Курникова всегда славилась отличной физической формой. На своей странице в Instagram Анна не раз публиковала фото и видео из спортзала, а также ролики, на которых она запечатлена в бикини.

Не так давно Анна опубликовала ролик, на котором она на высоких каблуках позирует в бикини, стоя на столе. Некоторые подписчики Курниковой пришли в восторг от ролика, однако большинство обвинили теннисистку в чрезмерной худобе и анорексии.

INSTAGRAM 27 Мар 2019 в 6:06 PDT

"Это как надо себя не любить, чтобы стать ходячим скелетом!", "Куда делось твое спортивное тело?", "Почему ты такая худая, все в порядке?", "Твое тело не выглядит здоровым", "Анорексичка", "Тебе надо покушать", "Все красиво, только худеть больше не нужно", "Анечка, набери вес, хотябы чуть-чуть. Худенькой быть здорово, конечно. Но у тебя раньше были очень красивые и аппетитные формы. Надо что-то среднее, как было и как есть! Ты ведь красавица!", "Не надо больше худеть!".

Другие поклонник Ани отметили, что ка кдля матери близнецов, которых она, к слова, родила в декабре 2017 года, Круникова выглядит прекрасно.

Напомним, Анна Курникова показала умилительное видео с их с Иглесиасом сыном.

Ранее Энрике опубликовал очень трогательное видео с одним из малышей.

Смотреи видео о том, почему Энрике Иглесиас хотел завязать с музыкой:

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