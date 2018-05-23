Анна Курникова поделилась забавным видео с маленькой дочерью

Анна стала мамой в конце прошлого года

Анна Курникова. Фото: instagram.com/annakournikova

В конце прошлого года 36-летняя теннисистка Анна Курникова и 42-летний певец Энрике Иглесиас стали родителями двойни. У пары родились мальчик и девочка – Николас и Люси.

В Instagram Анна Курникова опубликовала милое видео, на котором она танцует со своей 5-месячной дочерью под песню Иглесиаса и рэпера Pitbull "Move to Miami".

Курникова не менее забавно подписала видео: "Малышка, прошу, только не перенимай мои танцевальные способности".

Публикация от Anna Аня (@annakournikova) 23 Май 2018 в 2:49 PDT

Поклонники Анны в комментариях к видео оставили множество теплых отзывов: "Вау! Прелесть! Чудо! Будьте счастливы! Всей семье Вашей счастья!", "Красотки", "Самое милое видео", "Вы такая милая) и дочка прелесть", "Так мило! Сладкие! Растите здоровыми и счастливыми! Анечка, ты супер!".

Ранее Анна Курникова показала зажигательный танец на катере под песню Энрике Иглесиаса.

Также Анна опубликовала видео, на котором показала свои тренировки и то, как она пришла в форму после родов.

Позорные танцы звезд – смотрите видео:



