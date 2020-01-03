Анна Курникова показала подросших детей Энрике Иглесиаса: фото

Пара воспитывает сына Николаса и дочь Люси

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: Getty Images

Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые тайно поженились в прошлом году, показали своих подросших детей. Звездная пара вместе воспитывает сына Николаса и дочь Люси.

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Энрике Иглесиас часто публикует забавные видео со своими детьми в социальных сетях, чего не скажешь о его супруге. Недавно бывшая теннисистка разместила в Instagram короткое видео, на котором запечатлены их с певцом малыши. В описании к ролику Анна поздравила фолловеров с Новым годом.

INSTAGRAM

Добавим, что Курникова и Иглесиас вместе уже почти 20 лет. Их роман начался в 2001 году, но до сих пор влюбленные говорили журналистам, что брак они рассматривают в качестве банальной формальности.

Анна родила артисту двойню 16 декабря 2017 года. Сына назвали Николас, а дочь – Люси. В Сети также ходили слухи, что россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей.

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