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Анна Панова отметила ситцевую свадьбу и показала фото из Парижа

Анна показала фото из столицы Франции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Анна Панова с мужем Александром
Анна Панова с мужем Александром
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущая выпусков новостей "Сегодня", которые выходят на канале "Украина", Анна Панова отметила с супругом первую годовщину свадьбы. Чтобы отпраздновать важную для молодой семьи дату, пара отправилась в Париж.

Вдохновившись атмосферой города, Анна Панова пожелала всем влюбленным счастья. "Пусть те, кто ищет любви, ее найдёт", – подписала она фото с видом на Эйфелеву башню.

Кроме романтического ужина, супруги также выполнили запланированную культурную программу, прогулявшись по достопримечательностям города. Так, по словам ведущей, пострадавший ранее от пожара Собор Парижской Богоматери стал популярнее среди туристов.

"Вот что я подумала. Собор не заболел, он просто отдыхает. Он устал от сотен тысяч пар топочущих ног, туристов с праздным шепотком, устал от круговорота человеческих энергий. Он отдохнёт и снова будет готов к вечерним мессам с органом, истовым молитвам и огню свечей. Он снова будет рад видеть всех нас. Вокруг – толпы зрителей. Кажется, облюбованный туристами храм после пожара стал ещё популярнее", – поделилась впечатлениями ведущая.

Анна Панова с супругом отметили годовщину
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Анна Панова с супругом отметили годовщину
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Анна Панова с супругом отметили годовщину
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Анна Панова с супругом отметили годовщину
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Анна Панова с супругом отметили годовщину
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
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Она также отметила, что лишь с одной стороны здания видны реставрационные работы, с другого ракурса Собор выглядит нетронутым.

Однако, в то же время, супругам не удалось полюбоваться роскошными интерьерами в Версале из-за огромной очереди туристов. Пришлось довольствоваться прогулкой по садам. "Площадь территорий с фонтанами и озерами впечатляет! Но в следующий раз мы обязательно попадем внутрь", – отметила Анна Панова.

Ранее Анна рассказала об отношениях с супругом.

Анна Панова и Александр Каменец официально стали мужем и женой 27 апреля 2018 года. Свадебная церемония прошла в закрытом кругу, куда были приглашены только родные и близкие пары. Под венец невеста шла в свадебном платье своей мамы.

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Источник: Сегодня
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