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Анна Ризатдинова после потери сознания в прямом эфире обратилась к фанатам

Участница шоу "Танці з зірками" обратилась к фанатам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая недавно назвала причину развода с одиозным олигархом Александром Онищенко, в воскресенье, 27 октября, во время десятого выпуска шоу "Танці з зірками 2019" едва не потеряла сознание.

Фаворитка проекта и ее партнер Александр Прохоров представили классический балет и в очередной раз оказались на первом месте в турнирной таблице с результатом 38 баллов. Однако во время комментариев судей состояние Анны Ризатдиновой ухудшилось. Было очевидно, что гимнастке стало плохо. В результате ведущий Юрий Горбунов прервал прямой эфир.

После рекламы шоумен сообщил, что у Ризатдиновой повысилось давление и гимнастка не появится на паркете в десятом выпуске.

Позже Анна записала обращение к поклонникам и опубликовала его на своей странице в Instagram. Гимнастка поблагодарила всех за то, что она осталась в шоу, а также отметила – неделя была крайне сложной и балет ей дался нелегко. Скорее всего, Анна просто истощила свой организм сложными физическими нагрузками и он дал сбой.

"Эфир был очень сложным, и подготовка номера была крайне сложной. Одной из самых сложных недель была именно эта, потому что выбрали сложную тему — классику балета. Я первый раз в жизни стала на пуанты. Я безумно благодарна вам за то, что мы идем дальше", — обратилась Ризатдинова к поклонникам.

Ранее мы также рассказали, как прошел десятый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". Кроме того, стало известно, какая пара покинула шоу.

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