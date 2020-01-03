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Анна Седокова анонсировала сольный концерт в Киеве

Певица рассказала о своих планах на 2020-й год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Намекнувшая на беременность Анна Седокова, которая живет и работает в России, намерена приехать в Украину с сольным концертом. Артистка сообщила своим фанатам, что в этом году хочет выступить в Киеве.

Смотрите сюжет о любовнике Анны Седоковой:

В первые дни нового 2020 года Анна Седокова поделилась своими творческими планами. Певица призналась, что планирует много работать, в том числе вернуться на телевидение и выступить в Украине.

Об этом Аня написала в посте на своей странице в Instagram, добавив фото, сделанное в автомобиле.

INSTAGRAM

"Я не еду отдыхать и невероятно кайфую от того, что работаю с первого дня января. У меня слишком большие цели на этот год. В марте мы планируем мой первый большой сольный концерт в Москве, Питере и Киеве", – написала звезда.

Поклонники Седокову поддержали: "Все получится, если есть цели они обязательно должны реализоваться, а песни у вас особенные", "Жду встречи с вам на концертах", "Анечка, пусть все что Вы запланировали на этот год обязательно осуществится".

Напомним, что в мае 2019 года Анна Седокова появилась на мероприятии "Бал цветов", организатором которого является Николай Тищенко.

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