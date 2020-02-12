Анна Седокова беременна в четвертый раз: правда или ложь

Певица объяснила свои слова

Недавно популярная российская певица Анна Седокова обескуражила подписчиков неожиданным признанием. По очередным постом в Instagram одна из поклонниц артистки поинтересовалась, беременна ли она, на что Анна Седокова ответила: "Да".

Тем не менее больше никаких заявлений от певицы не последовало. Подписчики замерли в ожидании фото, на котором певица продемонстрирует округлившийся животик, однако вместо этого Анна Седокова опровергла новость о четвертой беременности. Так, журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" поинтересовались у представителей звезды, действительно ли она ждет ребенка от нового возлюбленного, баскетболиста Яниса Тиммы. Пресс-служба ответила, что это была всего лишь шутка Анны Седоковой.

Анна Седокова с новым возлюбленным Янисом Тиммой Фото: instagram.com/annasedokova

Но все же у певицы и ее младшего на 10 лет избранника появился новый член семьи – собачка Мамба.

Напомним, Анна Седокова воспитывает троих детей: дочерей Алину и Монику, и сына Гектора. Моника на данный момент живет с отцом в США.

Ранее мы также писали, что Анна Седокова публично призналась новому бойфренду в любви и показала совместное фото.

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