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Анна Седокова подтвердила слухи о новом романе

Певица подогрела слухи о романе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
Известная певица Анна Седокова
Известная певица Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Известная певица Анна Седокова подтвердила слухи о романе, вероятно, с российским хоккеистом Андреем Мироновов. 

Такое признание знаменитость сделала в шоу "Пятница с Региной" и уточнив раскрыла детали личной жизни. 

"Я встретилась с человеком, и меня ударило током. Я надеюсь, этого никто никогда не узнает, потому что если узнает…. Нет, у него нет жены", - сказала певица.

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Седокова призналась, что для нее отношения с женатым мужчиной – табу. А вниманием со стороны представителей сильного пола никогда не была обделена.

"Если тебе приходится бороться за мужчину, то зачем тебе это надо. Это не правильно. Это ни одной женщине моего характера счастья не приносило. Почему-то кто-то решил, что я должна сейчас завоевать его. Я не боролась никогда. Я всегда уходила, когда-то раньше, чем нужно", - откровенно рассказала Седокова.

Артистка не назвала имени возлюбленного, но фанаты предполагают, что она говорила о молодом хоккеисте, с которым Ане и приписывали роман. 

Ранее мы писали, что Анна Седокова похвасталась формами в крошечном топе и мини-шортах. Кроме этого, Анна Седокова выпустила провокационный клип. 

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