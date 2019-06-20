Анна Седокова показала фигуру в купальнике: пикантные фото

Певица отдыхает в Греции

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

36-летняя певица Анна Седокова родила троих детей, однако ее подтянутой фигуре могут позавидовать многие юные леди. Несмотря на то, что артистку недавно раскритиковали за якобы лишний вес, Анна Седокова продолжает публиковать манящие кадры, демонстрируя аппетитные формы. К слову, певица не скрывает, что иногда балует себя не слишком полезной едой, однако потом трудится в спортзале.

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Сейчас Анна Седокова пребывает на одном из островов Греции – Миконосе, и делится с подписчиками сексуальными кадрами, на которых позирует в купальнике.

"Так жарко тут", "Что бы такого плохого сегодня сделать ...", – заигрывает с подписчиками певица.

Анна Седокова отдыхает в Греции Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова показала фигуру в купальнике Фото: instagram.com/annasedokova

Мнения подписчиков, как и всегда, разделились. Одни восхищаются фигурой Седоковой, другие – в недоумении: "Куда катится мир? Ужас какой!!!", "Фигура просто мечта", "Анечка, Вы прекрасны!!".

Ранее мы писали, что Анна Седокова поделилась фото, на котором позирует с гитарой вместо одежды.

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