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Анна Седокова показала откровенное фото со своим третьим мужем

Сегодня, 11:31

Певица поделилась снимком в Instagram

Анна Седокова, которая вышла замуж в третий раз, поделилась откровенной фотографией со своим мужем Янисом Тиммой. На снимке певица позировала в обольстительном образе, рядом с любимым.

О тайной свадьбе Седоковой и Тиммы стало известно 18 сентября. Вскоре на своей странице в Instagram экс-"ВИА Гра" обнародовала несколько фото в свадебном платье, а накануне разместила откровенный кадр с новоиспеченным супругом. На нем влюбленные страстно обнимаются, при этом Анна одета в синее белье и чулки с поясом и подвязками.

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com/annasedokova

"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии", – подписала снимок Седокова.

Не все поклонники Анны Седоковой оценили фотографию. "Аня, я рада за вас искренне, но подобные фотосессии не очень нравятся. Я за нежность. Свадебные фото очень понравились", "И что это за фото? Гадость", "Уже не знают, как и в каких позах себя показать. Слишком навязчиво", – пишут в комментариях пользователи сети.

О третьей свадьбе Седоковой смотрите в сюжете:

О романе Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно летом 2019 года. Осенью пара перестала скрывать свои отношения, тогда же и выяснилось, что у бойфренда звезды есть жена и сын. В июле 2020 года баскетболист сделал предложение руки и сердца Анне.

Ранее Анна Седокова рассказала, как начался ее роман с женатым Янисом Тиммой.

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