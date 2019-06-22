Анна Седокова показала подрастающего сына: фото

Певица опубликовала милое фото в Instagram

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Звездная мама Анна Седокова, которая недавно похвасталась фигурой в купальнике, воспитывает 2-летнего Гектора. В своем Instagram звезда опубликовала редкое фото с сынишкой, обрадовав тем самым фолловеров.

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На снимке Анна запечатлена в черном топе и красной кепке. На руках певица держит сына Гектора. "Сегодня я четко решила, что проведу с малышом целый день ни на кого не переключаясь", – написала в посте Седокова.

Она также рассказала подписчикам, как провела досуг с маленьким наследником. "Мы взяли самокаты, но душа хотела чего-то большего и тут я вспомнила, что рядом с нашим домом есть лодочная станция. Мы спустились на самокатах вниз. Узнали, где взять лодку и вот мы уже в ней. Так круто покатались. Вечером с Алей хочу на серфе, буду учиться", – призналась Аня.

К слову, Гектора певица родила в апреле 2017 года. Отцом ребенка является бизнесмен Артем Комаров, с которым Седокова рассталась вскоре после рождения мальчика.

Недавно Анна Седокова поделилась с подписчиками списком книг, которые помогают в работе над собой.

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