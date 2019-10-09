Анна Седокова показала трогательный снимок со своим новым бойфрендом

Вокруг нового романа певицы разгорелся скандал

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно напугала поклонников своим внешним видом, поделилась трогательным снимком со своим новым возлюбленным – 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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Отметим, что вокруг ее нового романа разгорелся громкий скандал – певицу обвиняют в том, что она увела мужчину из семьи. В своем Instagram исполнительница опубликовала трогательный снимок, сделанный в аэропорту, на котором она идет за руку вместе с Янисом Тиммой. Лица мужчины сложно рассмотреть, поскольку пара запечатлена со спины, но отчетливо видно, что влюбленные смотрят друг на друга.

"Ведь мы до самого конца по одному пути", – трогательно подписала кадр Седокова.

Напомним, что избранником Анны Седоковой стал спортсмен, и ради звезды он бросил свою супругу с маленьким сыном. Сама Анна не один раз заявляла, что встречается исключительно с неженатыми мужчинами. Спортсмен после встречи со звездой сразу же удалил все снимки с женой в социальных сетях. По его словам, он развелся с женой Саной еще полгода назад. Вот только для супруги такое заявление стало огромной неожиданностью после девяти лет отношений.

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