Анна Седокова позавтракала с новой "прекрасной" женой своего бывшего мужа

Звезда написала пост-обращение к подписчикам

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Известная певица Анна Седокова опубликовала в своем Instagram пост-просьбу к поклонникам и фанатам не лезть в ее личную жизнь и не давать советы. Чтобы объяснить свою позицию в деталях, звезда написала целое послание с флешбэками.

"Котики, – обратилась Анна Седокова к подписчикам, – я уважаю ваше желание мне что то посоветовать, но есть нюансы. Я уже как лет 15 не вписываюсь в жизненные стандарты. В 20 лет я уже пела в Кремле и была в концертном туре в Японии. В 25 переехала жить в Лос-Анджелес. В 27 одновременно жила в трех странах. Выступала, как минимум, перед 10 президентами, а за последние четыре дня была Ташкенте, Лос-Анджелесе, Вегасе и вылетаю в Ростов. Еще 20 часов назад я болтала с легендой из Queen, после опоздала на свой самолет в LA, купила два новых билета, вскочила в самолет на лету, позавтракала с дочкой, бывшим мужем и его прекрасной женой, пересекла тысячи километров из LA в Москву и вылетаю в Ростов на свой концерт. И это 10 процентов того, что я могу рассказать", – написала звезда.

Пост Анны Седоковой Фото: instagram.com/annasedokova

Анн Седокова также посоветовала комментаторам больше обращать внимание на события в своей жизни. "Вы серьезно считаете, что мне нужны эти прекрасные советы из серии "и жили они долго и счастливо"? Наслаждайтесь этой прекрасной жизнью и лучше всего своей", – добавила артистка.

Напомним, Анна Седокова рассказала, что приступила к записи нового альбома. По ее словам, он будет очень эмоциональным.

Ранее мы сообщали, что Анна Седокова прокомментировала лишение ее родительских прав. Певица также призналась, что после развода ей было даже сложно встать с кровати.