Анна Седокова прокомментировала скандал на конкурсе "Мисс Украина-2018"

Певица поддержала Веронику Дидусенко

Анна Седокова. Фото: Instagram/annasedokova

Певица Анна Седокова решила высказать свое мнение по поводу скандала, случившегося на конкурсе "Мисс Украина-2018", победительницу которого дисквалифицировали из-за обмана организаторов.

Согласно условиям конкурса и пунктам договора, участницы конкурса не должны иметь детей и быть замужем. 23-летняя Вероника Дидусенко скрыла от организаторов тот факт, что она уже была замужем и имеет 4-летнего сына.

"Читаю – Мисс Украина лишилась своей короны. Захожу по ссылке. Оказывается, что корону у нее забрали, потому что она скрыла от организаторов, что у нее есть ребенок", – пишет Седокова. "Что одним из условий конкурса было отсутствие детей у участниц. Читаю это и не могу поверить своим глазам.

А крепостное право точно отменили? Мы что сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласна с ними не принимай участие. Понятно, что девочка не права, что скрыла, и я не о конкретном конкурсе, мне в целом интересно и важно. В какой момент, дети стали камнем преткновения на пути к мечте?

Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/annasedokova

Я построила свою карьеру, в 21 год оставшись с маленькой малышкой на руках. Мне помогала мама, мне помогали Вы, но это стало моей самой большой мотивацией в жизни! Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше. Неужели в наше время такие жесткие правила во всех конкурсах красоты? Кто знает мировую практику и может тут написать об этом? Может вы мне расскажите ...

P.S. Вероника, не расстраивайся. Просто иди вперед. Самое главное счастье у тебя уже есть, а знаешь, ещё сколько будет впереди. Я точно знаю", – заключила певица.

Напомним, выяснилось, чьей девушкой оказалась Вероника Дидусенко.