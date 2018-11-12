Анна Седокова растрогала фанов играми с маленьким сыном в ванной

Артистка поделилась забавным видео с ребенком

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова, которая ранее поделилась снимком подросшей дочери, теперь растрогала поклонников умилительным видео с сыном Гектором. На странице в Instagram исполнительница поделилась роликом, где изображена с ребенком в ванной.

На видео знаменитая мама в коралловом купальнике сидит напротив полуторогодовалого Гектора и забавно с ним играет. Малыш хлюпает руками по воде, а потом повторяет за Анной движения.

"Абсолютная любовь", – прокомментировала видео Седокова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 11 Ноя 2018 в 11:14 PST

Поклонники певицы были растроганы увиденным. "Какой лягушонок", "Такой классный малыш у вас", "Уровень мимишности зашкаливает", – оставляют сообщения под роликом фолловеры звезды.

Напомним, что в мае Анна Седокову едва не лишили родительских прав. Экс-муж певицы Максим Чернявский хотел у артистки отвоевать единоличную опеку над их общей дочерью Моникой. Анне приходилось видется с ребенком в присутствии соцработников. Разговаривать по телефону с Моникой звезда могла только с согласия Чернявского или его бабушки.