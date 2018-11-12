Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Анна Седокова растрогала фанов играми с маленьким сыном в ванной

Артистка поделилась забавным видео с ребенком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова, которая ранее поделилась снимком подросшей дочери, теперь растрогала поклонников умилительным видео с сыном Гектором. На странице в Instagram исполнительница поделилась роликом, где изображена с ребенком в ванной.

На видео знаменитая мама в коралловом купальнике сидит напротив полуторогодовалого Гектора и забавно с ним играет. Малыш хлюпает руками по воде, а потом повторяет за Анной движения.

"Абсолютная любовь", – прокомментировала видео Седокова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Поклонники певицы были растроганы увиденным. "Какой лягушонок", "Такой классный малыш у вас", "Уровень мимишности зашкаливает", – оставляют сообщения под роликом фолловеры звезды.

Напомним, что в мае Анна Седокову едва не лишили родительских прав. Экс-муж певицы Максим Чернявский хотел у артистки отвоевать единоличную опеку над их общей дочерью Моникой. Анне приходилось видется с ребенком в присутствии соцработников. Разговаривать по телефону с Моникой звезда могла только с согласия Чернявского или его бабушки.

Еще несколько материалов по теме:
"Какой стыд": Анна Седокова откровенно оголилась для поклонников на фото с сыном "Горячая мамочка": Анна Седокова показала подкачанные ноги и пресс "Эротический сон патологоанатома": в сети обсуждают провокационный клип Седоковой Анна Седокова показала подтянутую фигуру в купальнике на яхте "Только не торопитесь в роддом": Анна Седокова похвасталась дорогим подарком
Анна Седокова
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров