Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму

Сегодня, 22:01

Пара узаконила свои отношения еще 6 сентября

Анна Седокова, чью младшую дочь недавно показали в Сети, вышла замуж в третий раз. 37-летняя певица и ее 28-летний бойфренд Янис Тимма узаконили свои отношения еще 6 сентября, но скрывали эту новость от общественности. В пятницу, 18 сентября, Анна и Янис рассказали о тайной свадьбе в эфире шоу "Вечерний Ургант".

По словам Седоковой, они с Тиммой расписались и сыграли свадьбу пару недель назад, и даже не планировали объявлять об этом широкой публике.

"Мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу. А тут вы пригласили и я сказала: "Янис, ну может быть, расскажем Ивану?", – сказала Анна Седокова.

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: Telegram-канал Антиглянец

В Telegram-канале артистки также появилась свадебная фотография, на которой Анна запечатлена в свадебном платье рядом с любимым. Эксклюзивными кадрами она также поделилась с каналом "Антиглянец".

Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму
Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму
Фото: Telegram-канал @secretanna

Известно, что звездная свадьба прошла в комплексе "Барвиха Luxury Village". Невеста для праздника выбрала нежное платье от Zuhair Murad с кружевом и длинной фатой.

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: Telegram-канал Антиглянец

О романе Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно летом 2019 года. Осенью пара перестала скрывать свои отношения, тогда же и выяснилось, что у бойфренда звезды есть жена и сын. В июле 2020 года баскетболист сделал предложение руки и сердца Анне.

Смотрите в сюжете о помолвке Анны Седоковой:

Подробнее об истории любви Седоковой и Тиммы мы рассказывали здесь. Ранее также Анна Седокова призналась, как начался ее роман с женатым Янисом Тиммой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кухар и Стоянов поздравили друг друга с первой годовщиной брака Джастин и Хейли Бибер отпраздновали вторую годовщину свадьбы: видео Брат Кейт Миддлтон во второй раз отменил свадьбу
свадьба певица Анна Седокова замуж за богатого
Источник: Telegram-канал Антиглянец
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси

Популярные статьи

Сегодня, 19:30Стиль

Сама элегантность: королева Летиция появилась на публике в лаконичном синем платье

Сегодня, 15:23Стиль

Голубое платье с орнаментом: Иванка Трамп в нежном аутфите испекла кубинский хлеб

Сегодня, 13:50Events

Еврейский Новый год: поздравления в прозе, стихах, картинках и смс

Сегодня, 12:15Events

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 05:55Видео дня

Необычный эксперимент. Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и показал результат

Сегодня, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 18 сентября: Весов ждет насыщенный день, а Скорпиона – искушения

Вчера, 11:04Видео дня

Мужчина поймал самую быструю акулу-мако весом в полтонны – это новый рекорд. Видео

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Вчера, 05:58Фото дня

Обезьяна украла у студента телефон и весь день делала селфи. Вот они: фото, видео

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

16 сентябряШоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

16 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

16 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги впервые рассказала о насилии в их семье

16 сентябряШоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

16 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

16 сентябряEvents

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?
Гросу на фоне слухов о разводе опубликовала тревожные фотографии
Гросу на фоне слухов о разводе опубликовала тревожные фотографии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять