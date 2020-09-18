Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму

Пара узаконила свои отношения еще 6 сентября

Анна Седокова, чью младшую дочь недавно показали в Сети, вышла замуж в третий раз. 37-летняя певица и ее 28-летний бойфренд Янис Тимма узаконили свои отношения еще 6 сентября, но скрывали эту новость от общественности. В пятницу, 18 сентября, Анна и Янис рассказали о тайной свадьбе в эфире шоу "Вечерний Ургант".

По словам Седоковой, они с Тиммой расписались и сыграли свадьбу пару недель назад, и даже не планировали объявлять об этом широкой публике.

"Мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу. А тут вы пригласили и я сказала: "Янис, ну может быть, расскажем Ивану?", – сказала Анна Седокова.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Telegram-канал Антиглянец

В Telegram-канале артистки также появилась свадебная фотография, на которой Анна запечатлена в свадебном платье рядом с любимым. Эксклюзивными кадрами она также поделилась с каналом "Антиглянец".

Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму Фото: Telegram-канал @secretanna

Известно, что звездная свадьба прошла в комплексе "Барвиха Luxury Village". Невеста для праздника выбрала нежное платье от Zuhair Murad с кружевом и длинной фатой.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Telegram-канал Антиглянец

О романе Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно летом 2019 года. Осенью пара перестала скрывать свои отношения, тогда же и выяснилось, что у бойфренда звезды есть жена и сын. В июле 2020 года баскетболист сделал предложение руки и сердца Анне.

Смотрите в сюжете о помолвке Анны Седоковой:

Подробнее об истории любви Седоковой и Тиммы мы рассказывали здесь. Ранее также Анна Седокова призналась, как начался ее роман с женатым Янисом Тиммой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться