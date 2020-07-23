Анна Седокова в третий раз выходит замуж

Новым избранником певицы стал 28-летний баскетболист

37-летняя певица Анна Седокова в третий раз собралась под венец. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Радостной новостью артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Анна написала трогательные слова в адрес Тиммы и сообщила подписчикам, что спортсмен сделал ей предложение. Отметим, что сейчас пара находится в США, где проживает младшая дочь Анны Моника от ее бывшего мужа Максима Чернявского.

"Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее", – пишет Седокова.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: instagram.com/annasedokova

Анна также уточнила, что собирается стать "лучшей женой" и "лучшей мамой" для их с Янисом детей, после чего ее поклонники подумали, что Седокова ожидает четвертого ребенка.

"Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе "да". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", – заключила Седокова.

Отметим, что об отношениях пары стало известно меньше года назад. Как сообщают росСМИ, на момент начала романа с Седоковой Тимма был женат и ушел от супруги к певице. У Яниса есть двухлетний сын от бывшей жены.

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: instagram.com/annasedokova

Напомним, Анна Седокова официально была два раза замужем. Первый муж артистки – белорусский футболист Валентин Белькевич. От него Анна родила дочь Алину. Второй муж – бизнесмен Максим Чернявский, от которого у Анны дочь Моника (девочка проживает с отцом в США). Также у Седоковой были отношения с танцором Сергеем Гуманом. В 2017 году Анна родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, с которым она рассталась вскоре после родов.

Анна Седокова снова счастлива и влюблена – смотрите видео:

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