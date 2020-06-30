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Анна Тринчер рассекретила сумму, которую получила за съемки в сериале "Школа"

Сегодня, 14:01

Актриса также рассказала об отношениях с коллегой по сериалу

Исполнительница хита "Короче, понятно", актриса и блогер с миллионной аудиторией Анна Тринчер стала гостьей YouTube-шоу "Слава+". Во время интервью звезда откровенно рассказала о гонораре, который заработала на съемках известного сериала, об отношениях с отцом и о том, как повлияло на нее расставание с партнером по сериалу Богданом Осадчуком, с которым Аню связывали близкие отношения на протяжении двух лет.

Напомним, что в апреле Анна Тринчер презентовала эмоциональный клип на песню, которую записала после разрыва с коллегой по сериалу "Школа".

Актриса Анна Тринчер
Актриса Анна Тринчер
Фото: пресс-служба

Впервые о будущей звезде Анне Тринчер заговорили в 2015 году, когда юная выпускница музыкальной школы по классу бандуры отправилась в Болгарию представлять Украину на детском "Евровидении". Позже она стала финалисткой самого крупного талант-шоу Украины "Голос Страны".

Однако невероятную славу Анна получила благодаря съемкам в сериале "Школа", после которого девушка буквально проснулась знаменитой. В то время, пока зрители наблюдали за школьной жизнью подростков, на съемочной площадке развивалась своя история.

Чем Анна Тринчер занимается на карантине, смотрите в эксклюзивном сюжете:

"Платили нам за одну смену, которая длилась 12 часов,- рассказывает Аня. – Гонорары в первом и последнем сезоне практически не менялись. А выработка за смену была 30 минут! Это считается очень большой хронометраж, потому что обычно в сериалах выработка в день 7-10 минут. Мы шли в очень плотном графике и за 2-3 месяца сняли сезон, а это 30 серий по 40 минут".

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А на вопрос ведущего шоу Славы Демина о том, сколько же платили за смену, Аня смущенно отвела глаза:

"Около 1000 гривен за смену. Да, это были небольшие деньги и за переработки нам тоже не платили, хотя часто снимали и по 20 часов за смену. Но не все начинается и заканчивается с денег. Я пошла на этот проект попробовать себя в роли актрисы, открыть новые грани себя. И действительно проект "Школа" дал мне большую базу, я научилась по-другому коммуницировать с людьми, стала более работоспособной", – призналась девушка.

Также Анна рассказала о том, как повлияло на нее расставание с партнером по сериалу Богданом Осадчуком, с которым ее связывали отношения на протяжении 2-х лет и как она пережила тяжелый разрыв. Смотрите полное интервью Анны Тринчер в шоу "Слава+".

Ранее 18-летняя Анна Тринчер рассказала о проекте "Голос країни-8", Джамале и популярности.

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