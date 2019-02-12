Анна Завальская впервые показала сына

Сын Анны Завальской похож на свою звездную маму

Анна Завальская Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

Анна Завальская, певица и pr-менеджер, стала мамой в декабре 2015 года, но только спустя три года решилась показать лицо своего сына Ильи.

Так, на днях Анна Завальская посетила семейное шоу вместе с 3-летним Ильей и поделилась фото с мероприятия. На одном из них весело позирует ее сын.

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Анна Завальская с сыном Ильей Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

Кроме того, Завальская поблагодарила всех присутствующих на шоу: "Сегодня на шоу "Ліхтаріус" было рекордное количество звёзд, моих любимых коллег и друзей (со всеми не успела даже обняться!). Я благодарна каждому, кто разделил с нами сегодня этот праздник музыки и красоты! Люблю вас".

К слову, с 2015 года Анна Завальская состоит в браке с музыкантом и композитором Дмитрием Саратским.

Напомним, Влад Топалов признался, как они с Региной Тодоренко назвали ребенка. Имя сына звездной пары узнайте по ссылке.

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