Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

Женщина, представившаяся экс-сотрудницей клиники, испугалась шумихи в сети

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Пока страдающая от недуга Анастасия Заворотнюк находится в больнице в Москве, ее фотографии, якобы сделанные экс-сотрудницей медучреждения, могли попасть в сеть. В последний момент аноним отказалась предоставлять эксклюзивный контент журналистам.

О романах Анастасии Заворотнюк смотрите в этом видео:

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о женщине, назвавшей себя сотрудницей клиники, в которой якобы находится актриса Заворотнюк. Неизвестная заявила о готовности предоставить журналистам фото и видео, на которых запечатлена актриса, за вознаграждение.

Теперь аноним отказалась сотрудничать с медиа. "Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, так как пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности", – говорится в сообщении Leon Leonova порталу Teleprogramma.pro.

Пока что вся информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариев о болезни и лечении семья Анастасии Заворотнюк не дает.

Накануне в сети распространили слух, что дочери Анастасии Заворотнюк предлагают 230 тысяч долларов за информацию о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

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