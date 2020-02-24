Антонина Паперная впервые показала дочь: семейное фото

Дочь Ольги Сумской снялась для обложки российского глянца

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная, которая ждет второго ребенка, впервые показала публике своего первенца – двухлетнюю малышку Еву. Сейчас она со своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем, проживает в Москве. Пара сделала семейную фотосессию для журнала Hello, где и показала свою дочь. Отметим, Антонина не любит выставлять личную жизнь напоказ, поэтому появление всей семьи на обложке глянца вызвало такой резонанс.

Кроме того, на снимке семья позирует в новом составе, ведь теперь их не трое, а четверо. Владимир и Антонина ждут второго ребенка. К слову, когда в новогоднюю ночь актриса опубликовала на своей страничке в Instagram видео с округлым животиком, многие расценили это как шутку.

INSTAGRAM

Спустя какое-то время Ольга Сумская подтвердила, что Владимир и Антонина действительно ожидают второго ребенка.

"Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов, кто это будет: внук или внучка? Ждем", – поделилась актриса.

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Ранее мы также писали, что беременная Антонина Паперная поделилась редким снимком с возлюбленным.

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