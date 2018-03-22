Антонио Бандерас шокировал своим внешним видом

Актер посетил премьеру сериала "Гений" в Мадриде

Антонио Бандерас. Фото: Getty

Вчера, 21 марта, в Мадриде состоялся премьерный показ второго сезона телесериала "Гений", главную роль в котором сыграл 57-летний испанский и американский актер Антонио Бандерас. В сериале он исполнил роль знаменитого художника Пабло Пикассо, ради которой Антонио пришлось побриться налысо и сбрить брови.

Антонио Бандерас. Фото: Getty

Антонио Бандерас. Фото: Getty

Гений— американский документальный телесериал-антология, разработанный Ноем Пинком и Кеннетом Биллером. Первый сезон рассказывает о жизни Альберта Энштейна начиная с юности, когда он работал экспертом в Бюро патентов вплоть до времени, когда он стал всемирно известным физиком и автором теории относительности. Сезон основан на книге Уолтера Айзексона "Альберт Эйнштейн. Его жизнь и вселенная". Второй сезон расскажет о жизни Пабло Пикассо.

Напомним, мы уже публиковали фото Антонио Бандераса в образе Пикассо. Ранее Антонио Бандерас поддержал Сальму Хайек в противостоянии с Харви Вайнштейном.