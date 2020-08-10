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Антонио Бандерас заразился коронавирусом: "Отмечаю свой юбилей на карантине"

Сегодня, 17:21

Актер рассказал, как протекает болезнь

Знаменитый актер Антонио Бандерас, который сегодня отмечает свой юбилей, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Бандерас обратился к поклонникам и рассказал, как проходит болезнь. Он сообщил, что вынужден отмечать свой день рождения дома, на самоизоляции.

"Я должен сообщить вам следующее: сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, получив положительный результат теста на коронавирус", – написал актер.

Скриншот: twitter.com/antoniobanderas

Актер также добавил, что с ним все в порядке – он чувствует себя "более уставшим, чем обычно" и надеется на скорое выздоровление.

"Я воспользуюсь периодом самоизоляции, чтобы читать, писать и отдыхать, и продолжу строить планы, чтобы привнести больше смысла в мои недавно исполнившиеся 60 лет, в которые я "прибыл", полный желаний и иллюзий. Всех крепко обнимаю", – добавил Бандерас.

Пока точно неизвестно, где именно актер находится на самоизоляции. У Антонио есть дом в графстве Суррей, в Англии, а также – дома в Испании и Нью-Йорке.

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Напомним, известная российская певица Рита Дакота заболела коронавирусом. Напомним, у звезды "Орла и решки" Насти Ивлеевой обнаружили коронавирус.

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