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Впервые за 10 лет без Тамерлана: Alena Omargalieva представила сольный трек

Сегодня, 19:19

Украинская певица объявила о запуске собственного проекта

Украинская певица Alena Omargalieva впервые за 10 лет творческого пути дуэта TamerlanAlena выпускает сольный сингл. И заявляет о запуске собственного проекта, без участия ее супруга – Тамерлана Омаргалиева. Напомним, что не так давно украинский дуэт выпустил композицию "Такси" в рамках нового альбома X.

"Малиновое вино" – такое название носит сольный трек певицы, автором слов и музыки которого является она сама. Над идеей своего музыкального проекта артистка размышляла уже несколько лет, а принять решение о запуске первого релиза ей помогли глобальные изменения в мире.

Со слов Алены, трансформации, которые происходят вокруг, дали ей необъяснимый внутренний заряд. Именно во время принудительной концертной паузы девушка написала трек "Малиновое вино", который адресует всей женской аудитории.

"Эта песня отображает эмоции всех девушек и женщин, которые мы переживаем после неудачной любви. Я хочу предостеречь их от безответственных и равнодушных мужчин, из-за которых приходится по ночам плакать в подушку. Я знаю, как может быть плохо, когда не оправданы чувства. Сама вспомнила прошлый опыт, когда писала трек. Но, я уверена, что переживания могут быть напрасны и для каждой найдется тот единственный, который будет любить до беспамятства. Главное – никогда не переставайте верить в настоящую любовь", – рассказывает Alena Omargalieva.

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Сольный проект Alena Omargalieva планирует развивать параллельно с участием в дуэте TamerlanAlena. К слову, партнер певицы на сцене и в жизни Тамерлан не просто ее поддерживает, но и выступает продюсером дебютной работы.

Ранее мы рассказывали, что TamerlanAlena поделились историей своих отношений в новой песне "Не уходи домой".

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