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Арам Арзуманян рассказал, почему его супруге пришлось трижды делать аборт

Сегодня, 15:35

Сейчас актер с супругой – счастливые родители двоих детей

Актер Арам Арзуманян в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина" рассказал о личной трагедии.

Актер всегда хотел иметь много детей. Несколько лет назад он встретил свою любимую, они сыграли свадьбу, но когда решили стать родителями, то столкнулись с проблемой.

"Причину ни один врач не мог объяснить, куда бы я ни ездил", – сказал Арам.

Жена забеременела почти сразу после свадьбы, но была вынуждена сделать аборт. Это произошло в 2013, затем в 2014 и в 2015 годах.

Арам Арзуманян с семьей
Арам Арзуманян с семьей
Фото: instagram.com/aram_dad

"У нас три недоношенных беременности на ранних сроках. Мы везде были, какие только анализы я не сдавал. И парадоксально, потому что анализы сдаешь – все идеально у всех. Это такой период жизни, который хочется забыть. Это было очень сложно. Мы верили в то, что заслуживаем детей, потому что очень их хотели", – поделился Арам Арзуманян.

По словам артиста, жене было сложно принять то, что она теряет малышей.

"Она страдала как мать. "Я не смогу никогда родить, зачем я тебе нужна? – говорила она мне. – Брось меня". Даже такое было. Я искал решение. Оказалось, что на самом деле все было просто. Склонность к венозному расширению. Тромбофлебит. И через это нужно было пройти. Разжижать кровь и все", – признался Арам.

Арам Арзуманян с сыном
Арам Арзуманян с сыном
Фото: instagram.com/aram_dad

19 сентября жена родила Араму дочь Анаит. А через несколько лет на свет появился сын Тигран. Однако роды были такими тяжелыми, что врачам пришлось спасать жену.

"Я сказал: "Больше никаких беременностей. Все". Я всегда мечтал, чтобы у меня было трое детей, но не хочу больше так рисковать", – сказал актер.

Напомним, победитель "Евровидения-2015" Монс Сельмерлев с женой потеряли ребенка. Ранее мы сообщали, что жена Алика Болдуина потеряла ребенка.

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