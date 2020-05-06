Арчи Харрисону исполняется год: все, что нужно знать о сыне Меган Мракл и принца Гарри
6 мая на свет появился восьмой правнук королевы
6 мая 2019 года на свет появился первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Долгожданный малыш появился на свет в 05:26 по британскому летнему времени в Лондонской больнице Портленд в Вестминстере, его вес составил 3260 граммов.
Традиционно, как полагается в королевской семье, Меган отказалась выходить на крыльцо больницы с новорожденным сыном. Наследника британского престола родители показали обществу спустя несколько дней после родов и обнародовали его имя – Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.
Интересно, что второе имя малыша, Харрисон, на самом деле является фамилией и в буквальном смысле означает "сын Гарри (или Генри)". Выбор имени Харрисон в качестве второго имени для малыша также связан с американской тенденцией использования фамилии в качестве имени. Позже оказалось, что Арчи – это греческое слово, которое означает "источник действия".
Более того, Меган Маркл и Гарри объявили, что намерены создать благотворительную организацию, которая получит название Archwell. Именно идея назвать так свою благотворительную организацию стала вдохновением для имени сына.
Смотрите эксклюзивное видео о рождении первенца Меган Маркл и принца Гарри:
Спустя два месяца, 6 июля, в Виндзорском замке состоялись крестины сына Меган Маркл и принца Гарри. Церемония крещения малыша прошла закрытой от посторонних глаз, в том числе и журналистов. На мероприятии присутствовали около 25 человек, включая самих Меган Маркл и принца Гарри.
Папарацции также смогли запечатлеть прибывших на территорию замка принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон. Поговаривают, что королева Елизавета II отсутствовала на церемонии крещения своего восьмого правнука.
Интересно, что родители отказались от титула учтивости (граф Дамбартон) для своего первенца. Таким образом они сразу же выбрали для своего сына иную жизни, нежели у его двоюродных братьев и сестер.
С самого рождения Меган пыталась оградить жизнь малыша от назойливой прессы и несколько месяцев назад они с принцем Гарри приняли судьбоносное решение - 31 марта герцоги сложили королевские полномочия, отказались от титулов и уехали жить в Америку.
Здесь супруги планируют начать новую жизнь – без прессы, королевских обязательств и давления королевы. Правда, Елизавета II не скрывает своего расстройства касательно того, что теперь Арчи будет жить за океаном, а это значит, что их встречи значительно сократятся. Но новая жизнь Меган очень нравится, теперь ее сыну ничего не угрожает. По крайней мере так утверждает и сам принц Гарри.
Первый день рождения первенца супруги планировали отмечать в кругу семьи и близких друзей. Но из-за пандемии коронавируса их планы изменились. Они должны были лететь в Великобританию, чтобы повидаться с королевой Елизаветой II и другими родственниками, но остались в своем доме в Лос-Анджелесе. День рождения Арчи они отпразднуют в узком семейном кругу. А настоящий праздник для Арчи устроят позже.
Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.
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