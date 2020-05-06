Арчи Харрисону исполняется год: все, что нужно знать о сыне Меган Мракл и принца Гарри

6 мая на свет появился восьмой правнук королевы

6 мая 2019 года на свет появился первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Долгожданный малыш появился на свет в 05:26 по британскому летнему времени в Лондонской больнице Портленд в Вестминстере, его вес составил 3260 граммов.

Рождение Арчи Харрисона

Традиционно, как полагается в королевской семье, Меган отказалась выходить на крыльцо больницы с новорожденным сыном. Наследника британского престола родители показали обществу спустя несколько дней после родов и обнародовали его имя – Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP 1/5

Интересно, что второе имя малыша, Харрисон, на самом деле является фамилией и в буквальном смысле означает "сын Гарри (или Генри)". Выбор имени Харрисон в качестве второго имени для малыша также связан с американской тенденцией использования фамилии в качестве имени. Позже оказалось, что Арчи – это греческое слово, которое означает "источник действия".

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри Фото: instagram.com/theroyalfamily

Более того, Меган Маркл и Гарри объявили, что намерены создать благотворительную организацию, которая получит название Archwell. Именно идея назвать так свою благотворительную организацию стала вдохновением для имени сына.

Смотрите эксклюзивное видео о рождении первенца Меган Маркл и принца Гарри:

Крестины сына Меган Макрл и принца Гарри

Спустя два месяца, 6 июля, в Виндзорском замке состоялись крестины сына Меган Маркл и принца Гарри. Церемония крещения малыша прошла закрытой от посторонних глаз, в том числе и журналистов. На мероприятии присутствовали около 25 человек, включая самих Меган Маркл и принца Гарри.

Папарацции также смогли запечатлеть прибывших на территорию замка принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон. Поговаривают, что королева Елизавета II отсутствовала на церемонии крещения своего восьмого правнука.

Крестины Арчи Харрисона Фото: instagram.com/theroyalfamily

Отказ от титула и переезд в США

Интересно, что родители отказались от титула учтивости (граф Дамбартон) для своего первенца. Таким образом они сразу же выбрали для своего сына иную жизни, нежели у его двоюродных братьев и сестер.

С самого рождения Меган пыталась оградить жизнь малыша от назойливой прессы и несколько месяцев назад они с принцем Гарри приняли судьбоносное решение - 31 марта герцоги сложили королевские полномочия, отказались от титулов и уехали жить в Америку.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи Фото: Getty Images

Здесь супруги планируют начать новую жизнь – без прессы, королевских обязательств и давления королевы. Правда, Елизавета II не скрывает своего расстройства касательно того, что теперь Арчи будет жить за океаном, а это значит, что их встречи значительно сократятся. Но новая жизнь Меган очень нравится, теперь ее сыну ничего не угрожает. По крайней мере так утверждает и сам принц Гарри.

Первый день рождения первенца супруги планировали отмечать в кругу семьи и близких друзей. Но из-за пандемии коронавируса их планы изменились. Они должны были лететь в Великобританию, чтобы повидаться с королевой Елизаветой II и другими родственниками, но остались в своем доме в Лос-Анджелесе. День рождения Арчи они отпразднуют в узком семейном кругу. А настоящий праздник для Арчи устроят позже.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри случайно расcекретили ласковое прозвище сына.

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