Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Архивное видео: 11-летняя Кейт Миддлтон выступает на сцене в школе

Скрытые таланты будущей герцогини попали на видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

В сети неожиданно опубликовали архивное видео, на котором будущая герцогиня Кейт Миддлтон поет во время школьного концерта. На кадрах супруге принца Уильяма всего 11 лет, но она очень артистична и неплохого исполняет песню.

Смотрите также, как Меган Маркл и Кейт Миддлтон приехали на спортивное мероприятие с детьми:

Юная Кейт Миддлтон тогда исполняла роль в спектакле "Моя прекрасная леди". Причем внешний вид у девочки необычный – собранные волосы, черный платок на плечах и темная длинная юбка.

INSTAGRAM (@teatimewiththecambridges)

"Кейт всегда была очень активна в области искусства и драмы, и в результате мы получили несколько очень восхитительных видео с того времени!" – написано под опубликованным видео на фан-странице членов королевской семьи. 

Стоит отметить, что сама герцогиня и ее семья не скрывают прошлого Кейт Миддлтон. Они часто делятся архивными видео с колледжа или выпускного супруги принца Уильяма. 

Напомним, что недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали британцев

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Королевский выход в школу: какой наряд выбрала Кейт Миддлтон Маленькая школьница: Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели принцессу Шарлотту в школу Кейт Миддлтон снова подогрела слухи о вражде с Меган Маркл: в чем причина
Кейт Миддлтон принц Уильям герцогиня королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Рисовая быстродиета: за 3 дня минус 3 кг - это реально!
Рисовая быстродиета: за 3 дня минус 3 кг - это реально!
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Техно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

Сегодня, 10:37Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

Вчера, 11:21Шоу-бизнес

Анатасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

14 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 сентябряШоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

14 сентябряШоу-бизнес

"Держись, солнце наше": Андрей Разин подтвердил страшную болезнь Заворотнюк

14 сентябряШоу-бизнес

СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому

14 сентябряFun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 сентябряFun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

13 сентябряШоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

13 сентябряFood

Как приготовить домашний яблочный сидр

13 сентябряШоу-бизнес

"Мисс Украина 2019": что постит в Instagram 24-летняя Маргарита Паша

Новости партнеров

Врачи назвали самое опасное давление
Врачи назвали самое опасное давление
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Маринованные шампиньоны быстро в домашних условия
Маринованные шампиньоны быстро в домашних условия
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира