Архивное видео: 11-летняя Кейт Миддлтон выступает на сцене в школе

Скрытые таланты будущей герцогини попали на видео

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В сети неожиданно опубликовали архивное видео, на котором будущая герцогиня Кейт Миддлтон поет во время школьного концерта. На кадрах супруге принца Уильяма всего 11 лет, но она очень артистична и неплохого исполняет песню.

Смотрите также, как Меган Маркл и Кейт Миддлтон приехали на спортивное мероприятие с детьми:

Юная Кейт Миддлтон тогда исполняла роль в спектакле "Моя прекрасная леди". Причем внешний вид у девочки необычный – собранные волосы, черный платок на плечах и темная длинная юбка.

7 Сен 2019 в 6:09 PDT INSTAGRAM (@teatimewiththecambridges)

"Кейт всегда была очень активна в области искусства и драмы, и в результате мы получили несколько очень восхитительных видео с того времени!" – написано под опубликованным видео на фан-странице членов королевской семьи.

Стоит отметить, что сама герцогиня и ее семья не скрывают прошлого Кейт Миддлтон. Они часто делятся архивными видео с колледжа или выпускного супруги принца Уильяма.

Напомним, что недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали британцев.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.