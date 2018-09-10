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Ариана Гранде опубликовала фото с погибшим экс-возлюбленным

После смерти рэпера на певицу и ее жениха посыпался шквал негатива

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Ариана Гранде. Фото: Getty
Ариана Гранде. Фото: Getty

25-летняя американская исполнительница Ариана Гранде недавно объявила о том, что выходит замуж. Певица обручилась со своим возлюбленным, продюсером Питом Дэвидсоном всего спустя месяц отношений.

По словам источников из окружения пары заявление о своей помолвке Ариана и Пит сделала во время вечеринки по случаю дня рождения Роберта Паттинсона в субботу, 9 июня. Пара также рассказала, когда они планируют пожениться.

Однако, не все так радужно в жизни певицы. В США 7 сентября нашли мертвым рэпера Мак Миллера (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик) в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. Рэп-исполнитель был бывшим бойфрендом известной Арианы Гранде.

В своем микроблоге певица разместила фото с погибшим экс-бойфрендом. Она не добавила к снимку подпись и отключила возможность комментировать публикацию.

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Мак Миллер
Фото: instagram.com/arianagrande

После смерти Мак Миллера на Ариану и ее жениха посыпались тонны негативных комментариев от пользователей сети. Они обвиняли певицу в том, что расставание с Мак Миллером довело рэпера до смерти. Ариана отключала комментарии к фото, а ее будущий муж и вовсе удалила все снимки из Instagram-аккаунта. Отметим, что певица и рэпер встречались с августа 2016 по май 2018 года.

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Источник: "Сегодня"
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