Ариана Гранде опубликовала фото с погибшим экс-возлюбленным

После смерти рэпера на певицу и ее жениха посыпался шквал негатива

Ариана Гранде. Фото: Getty

25-летняя американская исполнительница Ариана Гранде недавно объявила о том, что выходит замуж. Певица обручилась со своим возлюбленным, продюсером Питом Дэвидсоном всего спустя месяц отношений.

По словам источников из окружения пары заявление о своей помолвке Ариана и Пит сделала во время вечеринки по случаю дня рождения Роберта Паттинсона в субботу, 9 июня. Пара также рассказала, когда они планируют пожениться.

Однако, не все так радужно в жизни певицы. В США 7 сентября нашли мертвым рэпера Мак Миллера (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик) в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. Рэп-исполнитель был бывшим бойфрендом известной Арианы Гранде.

В своем микроблоге певица разместила фото с погибшим экс-бойфрендом. Она не добавила к снимку подпись и отключила возможность комментировать публикацию.

Мак Миллер Фото: instagram.com/arianagrande

После смерти Мак Миллера на Ариану и ее жениха посыпались тонны негативных комментариев от пользователей сети. Они обвиняли певицу в том, что расставание с Мак Миллером довело рэпера до смерти. Ариана отключала комментарии к фото, а ее будущий муж и вовсе удалила все снимки из Instagram-аккаунта. Отметим, что певица и рэпер встречались с августа 2016 по май 2018 года.