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Ариана Гранде отменила фан-встречу из-за нервного срыва

Американская певица страдает от нервных срывов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Фото: Getty Images

Американская певица Ариана Гранде, которая украсила обложку известного глянца Vogue, неожиданно отменила фан-встречу после своего концерта в Бельгии.

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Знаменитость обяснила это тем, что у нее возникли психологические проблемы – она страдает от панических атак и депрессий. На своей страничке в Instagram Гранде извинилась перед поклонниками за отмену встречи и заверила, что все фанаты получат уплаченные деньги назад. Ко всему, звезда призналась – ей сейчас нужно время, дабы справиться с нервными срывами.

Скриншот из соцсети

"Моя депрессия и тревожность сейчас на пике. Я пыталась это скрывать и бороться, но сегодня мне было ужасно трудно. После нескольких панических атак я решила, что лучше отменить встречу с фанатами и поберечь силы для концерта. Если бы я только могла контролировать эти атаки. Но каждый, кто знаком с тревожностью и депрессией, понимает, что иногда приходится играть по их правилам", – написала певица.

Напомним, что Ариана Гранде презентовала свой новый клип на песню Boyfriend. Видео, опубликованное 1 августа в Youtube, за двое суток установило рекорд, набрав более 17 млн просмотров.

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