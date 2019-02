Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, установленный в 1964 году

Три трека певицы заняли первые три места в знаменитом хит-параде

Ариана Гранде Фото: instagram.com/arianagrande/

Известная американская певица Ариана Гранде побила рекорд, установленный легендарными The Beatles еще в 1964 году. Тогда три композиции группы заняли три первые строчки хит-парада Billboard, а сегодня это удалось сделать и 25-летней Ариане. Три ее популярных трека 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored" и Thank U, Next заняли три первых места в хит-параде Billboard.

В 1964 году ТОП-3 Billboard пять недель подряд занимали три песни The Beatles — Can't Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret.

В своем Instagram Ариана отреагировала на эту новость: "Я засмеялась, когда увидела это, я подумала, что это все неправда. Спасибо от всего сердца! Впервые со времен The Beatles, да (и впервые эти три строчки занял сольный исполнитель?). Это безумие. Я подумала, что это шутка. Я люблю вас. Спасибо за то, что заставили почувствовать себя любимой. Плачу".

