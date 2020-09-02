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Ариана Гранде стала первой женщиной в истории Instagram, набравшей рекордное число подписчиков

Сегодня, 10:00

Количество фолловеров артистки достигло отметки 200 млн

Известная американская певица Ариана Гранде побила рекорд популярной соцсети Instagram – артистка стала первой женщиной в истории существования Instagram, набравшей 200 млн подписчиков, сообщает Metro.

Ариана Гранде
Ариана Гранде
Фото: Getty Images

Об этом заговорили после того, как Ариана и Леди Гага выступили вместе на MTV Video Music Awards, после чего Гага написала в своем Instagram: "Поздравляю мою подругу с 200 миллионами подписчиков! Ты королева! Носи эту корону!"

Отметим, что от Арианы совсем немного отстают младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер со 193 млн подписчиков и певица Селена Гомес, у которой 190 млн фолловеров.

Скриншот: Instagram Арианы Гранде

Ранее мы публиковали список самых оплачиваемых звезд Instagram, где Ариана занимает пятое место. Один ее пост в соцсети стоит примерно 853 тысячи долларов.

Среди мужчин в свое время подобный рекорд побил футболист Криштиану Роналду. Сейчас у спортсмена более 237 млн подписчиков. Криштиану, к слову, в списке самых оплачиваемых звезд занимает третье место – одна его публикация в Instagram будет стоить рекламодателям 889 тысяч долларов.

Недавно Ариане Гранде исполнилось 27 лет. По такому случаю Сегодня.Lifestyle собрали лучшие песни артистки.

Сын Криштиану Роналду зарегистрировался в Instagram – смотрите видео:

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