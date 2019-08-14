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Армен Джигарханян срочно госпитализирован в Москве – СМИ

До этого артист неоднократно попадал в больницу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
Армен Джигарханян и экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская
Армен Джигарханян и экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская
Фото: Getty Images

Советский и российский режиссер Армен Джигарханян, который в 2017 году пережил развод с молодой женой, был срочно госпитализирован в Москве.

Смотрите видео о том, почему дочь Кайли Дженнер была срочно госпитализирована:

Как сообщает Telegram-канала Mash, актер попал в реанимацию из-за обострения его давней болезни - сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. 

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"Сейчас он в одной из московских больниц под постоянным наблюдением врачей", – сообщают российские СМИ. 

Больше никаких подробностей не сообщается. Известно лишь то, что Армен Джигарханян находится в тяжелом состоянии. 

Напомним, до этого Армен Джигарханян обращался за помощью медиков –  в январе, а также в апреле этого года. Весной в СМИ поговаривали о том, что у актера был инфаркт, и он находится в критическом состоянии. Однако потом представители артиста опровергли данную информацию.

Ранее мы сообщали, что российский актер Николай Караченцов, сражающийся с онкологическим заболеванием, на днях вновь оказался на больничной койке с двусторонним воспалением легких.

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