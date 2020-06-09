Армен Джигарханян экстренно госпитализирован – СМИ

У 84-летней знаменитости случился инсульт

Легенда советского кино, популярный российский актер Армен Джигарханян, у которого этим летом были серьезные проблемы со здоровьем, снова был госпитализирован в одну из больниц Москвы. Отметим, что в ноябре 2019 года Армен перенес пневмонию, после чего у него обострились хронические заболевания.

На этот раз 84-летний актер, по информации Telegram-канал Baza, был госпитализирован с инсультом. Состояние Армена тяжелое. Родные и близкие актера пока не комментировали сообщения о его госпитализации.

Актер Армен Джигарханян Фото: facebook.com/Armen-Djigarkhanyan

Отметим, что Армен Джигарханян попадает в больницу уже в пятый раз. Российские СМИ постоянно сообщают о его тяжелом состоянии, но родные опровергали эту информацию, заявляя, что это лишь плановые осмотры. На этот раз друг Армена Борисовича подтвердил, что он действительно находится в больнице, но без инсульта.

Более подробно о состоянии здоровья Армена Джигарханяна узнайте в сюжеет:

"Он действительно находится в больнице, куда мы его доставили вчера. Но никакого инсульта нет. Ему проводят поддерживающую терапию, проверяют сердце, легкие, почки... Все у него в порядке. Скорее всего, до конца недели он будет находиться на лечении. Затем его выпишут. Весь период самоизоляции он был дома. Никуда не выходил. Строго соблюдался карантин. Он живет у себя в квартире на Арбате. Рядом – его сиделка-медсестра. Еще прилетела из Америки Татьяна Сергеевна (бывшая жена актера,- Ред.)", – рассказал kp.ua Артур Согомонян.

В 2017 году журналистам стало известно, что 82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой. По словам врачей, именно постоянные ссоры с женой стали причиной пошатнувшегося здоровья артиста.

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