Армин ван Бюрен рассказал о своей жене и детях

Артист вскоре отметит 10-ю годовщину брака с женой Эрикой

Армин ван Бюрен с женой Эрикой Фото: instagram.com/arminvanbuuren

В интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", популярный диджей и продюсер Армин ван Бюрен поделился секретом крепких отношений с женой.

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В этом году голландец Армин ван Бюрен будет отмечать 10-ю годовщину брака с женой Эрикой, поэтому уже задумывается о подарке любимой.

"Здесь надо подумать. Однако это непременно будет что-то особенное. Обычно я люблю устраивать ей сюрпризы. Например, на ее 40-летие, которое было несколько месяцев назад, подарил часы", – признался Армин ван Бюрен в интервью "Ранку з Україною".

У диджея множество поклонниц по всему миру, но говорит, что выбрал именно Эрику, потому что она – особенная.

Армин ван Бюрен отметит 10-ю годовщину брака с супругой Фото: instagram.com/arminvanbuuren

"Думаю, самое главное, что мы с Эрикой – команда. У нас сильная связь. Конечно, мы любим друг друга, а общие дети – это еще большая ответственность. У нас всегда были эти особые отношения, тем более, она знала меня еще до того, как я стал успешным диджеем и продюсером. И это невероятное ощущение, когда у вас такие отношения", – поделился диджей в эфире телеканала "Украина".

Пара не любит показывать своих детей – дочь Фэнну и сына Реми. Но Армин планирует записать с ними трек, в котором дети будут вокалистами.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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