Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце и чувствует себя хорошо

Актер опубликовал фото из больницы

73-летнему Арнольду Шварценеггеру сделали операцию на сердце. В своем Instagram-аккаунте актер и экс-губернатор Калифорнии поделился фотографией, сделанной в больничной палате, и рассказал о своем самочувствии.

В Кливленде "железному Арни" заменили клапан аорты. По словам Шварценеггера, операция прошла хорошо. Он чувствует себя отлично, и даже успел прогуляться по городу.

Актер Арнольд Шварценеггер Фото: instagram/schwarzenegger

На первом фото Арнольд, находящийся в клинике, показывает большой палец, как знак, что у него все хорошо. На других снимках знаменитость уже позирует у городских достопримечательностей.

Арнольд Шварценеггер

Фото: instagram.com/schwarzenegger

"Благодаря команде клиники в Кливленде у меня теперь новый аортальный клапан вдобавок к клапану легочной артерии после предыдущей операции. Я чувствую себя фантастически и уже прогулялся по Кливленду, осмотрев замечательные статуи в городе", – написал в соцсети экс-губернатор.

Арнольд Шварценеггер

Фото: instagram.com/schwarzenegger

Ранее операцию на сердце Шварценеггер перенес в 2018 году. Тогда хирурги столкнулись с осложнениями, но спасли жизнь актера.

Ранее 73-летний Арнольд Шварценеггер показал, как занимается на тренажере.

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