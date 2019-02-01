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Арнольд Шварценеггер рассказал, что он думает о Крисе Прэтте – женихе своей дочери

Актер отметил, что Крис и Кэтрин отлично смотрятся вместе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:29
Арнольд Шварценеггер Фото: Getty
Арнольд Шварценеггер
Фото: Getty

Не так давно стало известно, что известный голливудский актер, 39-летний Крис Прэтт сделал предложение 29-летней дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. По такому случаю журналисты канала Extra поинтересовались у Арнольда, что он думает о Крисе и предстоящей свадьбе дочери.

Кэтрин Шварценеггер Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Культурист, предприниматель и актер позитивно отозвался о будущем зяте: "Она (дочь. – Ред.) так счастлива. Они оба счастливы.Он такой приятный парень, люблю Криса, он замечательный", – объяснил актер.

На вопрос о том, просил ли Прэтт родительского благословения, Арнольд ответил, что Крис "пошел традиционным путем" и просил у него руки и сердца дочери. Также он признался, что счастлив за дочь и добавил: "Они отлично смотрятся вместе и очень счастливы. И я желаю им только удачи!".

Крис Прэтт Фото: instagram.com/prattprattpratt

Отметим, что о романе Прэтта и Шварценеггер стало известно прошлым летом. Поклонники актера внимательно следили за его отношениями с Кэтрин и были уверены, что пара поженится. Для Кэтрин это будет первый брак, а Крис уже был ранее женат. Он состоял в браке с актрисой Анной Фэрис. В 2012 году у них родился сын. В августе 2017 года пара объявила о расставании.

Напомним, Крис трогательно поздравил Кэтрин с днем рождения.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей:

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