Арсен Мирзоян показал архивное фото, на котором совсем юный

На фото певец позирует в компании двоих девушек

Арсен Мирзоян Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

40-летний украинский певец Арсен Мирзоян решил вспомнить юность и показал поклонникам, как выглядел в прошлом.

На своей странице в Instagram артист опубликовал архивный снимок, на котором позирует совсем юный и в обнимку с двумя девушками.

"Неформал советского периода. Спокойной ночи :)", – подписал фото Арсен Мирзоян.

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Арсен Мирзоян в юности Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Подписчикам понравилось архивное фото, но многие считают, что сейчас Арсен Мирзоян выглядит лучше: "Отлично. Но сейчас красивее!".

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