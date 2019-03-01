Арсен Мирзоян показал архивное фото, на котором совсем юный
На фото певец позирует в компании двоих девушек
40-летний украинский певец Арсен Мирзоян решил вспомнить юность и показал поклонникам, как выглядел в прошлом.
На своей странице в Instagram артист опубликовал архивный снимок, на котором позирует совсем юный и в обнимку с двумя девушками.
"Неформал советского периода. Спокойной ночи :)", – подписал фото Арсен Мирзоян.
Подписчикам понравилось архивное фото, но многие считают, что сейчас Арсен Мирзоян выглядит лучше: "Отлично. Но сейчас красивее!".
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