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Арсен Мирзоян рассекретил причину, почему ему пришлось прервать семейный отдых

Музыкант рассказал об отдыхе в Яремче и признался, почему на время оставил семью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Арсен Мирзоян с сыновьями
Арсен Мирзоян с сыновьями
Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

За кулисами "Музыкальной платформы", которую телеканал "Украина" покажет 24 августа в 22:30, звезды рассказали, как проводят лето, а Арсен Мирзоян признался, на какие жертвы ему пришлось пойти ради участия в праздничном концерте.

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На днях во Львове состоялась семнадцатая "Музыкальная платформа", во время которой популярные украинские артисты рассказали, как провели летние месяцы. Например, TARABAROVA в Болгарии пыталась совместить приятое с полезным.

"Там был огромный детский фестиваль, в котором я была членом жюри и пела для детей, – рассказала TARABAROVA за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа". – Вместе с сыном и мужем немного поплескалась в море, но это был единственный отдых за лето, все остальное время я работаю".

Светлана Тарабарова с мужем и сыном
Светлана Тарабарова с мужем и сыном
Фото: instagram.com/tarabarova

Почти все лето проработали и музыканты группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – выступали на фестивалях, днях городов и завершали тур по Украине. И с облегчением выдохнуть от такого графика все же нашли возможность.

"Мы с семьей ездили в Грецию – отдохнули там 2 недели. Сейчас вернулся с отдыха и завершаю работу над альбомом", – поделился лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец.

Сергей Танчинец с женой и сыном
Сергей Танчинец с женой и сыном
Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

А вот Арсен Мирзоян ради выступления пожертвовал семейным отдыхом.

"Мы до сих пор отдыхаем, но я сделал себе небольшую командировку из Яремче. Вместе мы ходим в спортзал, бассейн, а если погода плохая – садимся в машину и едем на водопад, о котором мало кто знает", – рассказал Арсен Мирзоян.

Уже 24 августа в 22:30 в День Независимости зрители телеканала "Украина" смогут посмотреть праздничный концерт "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские артисты – Тина Кароль, Alyosha, Арсен Мирзоян, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", On I Ona, ТamerlanAlena и др.

Напомним также, недавно TARABAROVA откровенно рассказала о школьных годах.

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  • 22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;
  • 23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню Государственного флага;
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