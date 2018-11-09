Арсену Мирзояну разбили окно в машине – подробности

Артист догадывался, что ему когда-то повредят авто

Арсен Мирзоян Фото: Данил Павлов

Сегодня, 9 ноября, украинскому певцу Арсену Мирзояну неизвестные повредили машину. Хулиганы разбили в автомобиле звезды небольшое стекло сзади.

В комментарии Сегодня.Lifestyle Арсен рассказал, что инцидент произошел в Киеве неподалеку от его дома. По словам исполнителя, на парковке, где стояло его авто, воры регулярно бьют стекла в машинах. Мирзоян признался, что ему даже было странно, что он до сих пор не стал их жертвой.

"Я был удивлен, почему до сих пор не разбили мне. Наконец-то это случилось, и я успокоился. Это бы произошло в любом случае когда-нибудь, очень часто там бьют машины", – сказал артист.

Арсену Мирзояну разбили окно в машине Фото: facebook.com/arsen.baburka

Он добавил, что лет семь тому назад на этой же парковке разбили стекло в машине его жены Тони Матвиенко. Арсен поделился, что, к счастью, в автомобиле ничего ценного не было, так что неизвестным не удалось ничего украсть.

"Стекло было тонированное, не было видно, есть ли что-то в машине. Разбили, увидели, что там ничего интересного нет кроме детского кресла", – признался исполнитель.

Арсен не стал вызывать полицию, поскольку, объяснил певец, это бы не дало результатов.

"Полицию не вызывал, бес толоку. Раньше были попытки вызывать, как-то с ними сотрудничать, но к сожалению... Когда вызываешь полицию, у них нет кого направить, все патрули заняты, или выходной", – объяснил Мирзоян.

Напомним, не так давно ограбили квартиру ведущей и фитнес-тренера Аниты Луценко. Воры также угнали машину знаменитости.