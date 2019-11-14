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Эксклюзив

Артем Пивоваров – о главной проблеме украинского шоу-бизнеса и судьбоносном случае в детстве

Украинский музыкант дал эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48

Артем Пивоваров – один из самобытных украинских певцов и саундпродюсеров – работает в новом музыкальном стиле нью-вейв. Артист родом из Волчанска Харьковской области. Миллионные просмотры на YouTube, сотрудничество со знаменитыми артистами и всенародная любовь – за столь короткое время Артему удалось добиться успеха.

Прослушать интервью с украинским певцом и саундпродюсером Артемом Пивоваровым:

В эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle Артем рассказал о своем сольном концерте в Киеве, сотрудничестве с Анной Седоковой, Светланой Лободой, а также о судьбоносном случае, который произошел с ним в школьные годы.

Тебя воспитали мама и бабушка, которым не всегда удавалось покупать все, что ты хотел. Это повлияло на формирование личности? Ты сейчас просто экономишь на покупках или не видишь ценности в этом?

И то, и то. Я благодарен своим родителям за то, что они научили меня быть избирательным. Это касается не только вещей, но и знакомств. Каждый человек – комок энергии. Когда мы впустую растрачиваем силы, должны понимать, хотим ли мы отдавать свою энергию.

Отец ушел из семьи, когда тебе было всего 2-3 месяца. Вы до сих пор не общаетесь, но если он обратится к тебе за помощью, поможешь?

Он мне чужой человек, но я всегда готов прийти на помощь незнакомцу. Меня этому учила мама. Было много случаев, когда мне хотелось помочь кому-то. Но в случае с отцом немного другая история. Во-первых, я не знаю, чем я могу ему помочь.

Женское воспитание повлияло на твое мужское эго?

Касательно моей сильной мужской стороны, с этим проблем нет. Я не знаю, как маме удалось, но у меня никогда не было проблем с буллингом в школе. Как-то я пришел к маме и сказал, что меня в школе обижают и я хочу пойти на секцию борьбы. Мама тогда поддержала мое решение, но никогда в жизни она не "разбиралась" за меня с родителями других детей. Начиная только с шестого класса ее вызывали в школу.

Певец Артем Пивоваров в гостях у Сегодня.Lifestyle
Певец Артем Пивоваров в гостях у Сегодня.Lifestyle
Фото: Иван Марчук

Ты шкодничал? За что маму в школу вызывали?

По разным причинам! Я и окна разбивал. Как раз благодаря этому я попал в хор. Мы с парнями играли в футбол и мяч попал в окно. Я побежал за ним, и оказалось, что это хоровой класс. Меня хотели высмеять и определили наказание – спеть песню. Там были одни девчонки, я покраснел. А преподаватель сказал: "Я тебе отдам мяч, но ты должен спеть". Я исполнил песню и меня после этого пригласили в хор. Да, это судьба.

Ты веришь в то, что талант предначертан человеку до рождения? Или мы сами строим свою судьбу? А может, это баланс работы над собой и подарка Вселенной?

Мы до конца не знаем, каков наш путь и что нам предначертано. Есть теория кармы – мы можем отрабатывать грехи предков. Я склоняюсь к этой теории, но и отдаю себе отчет в том, что мы вправе сами менять свою жизнь. Ты не можешь изменить то, откуда ты пришел. Но тебе под силу изменить ход событий и выбрать вектор, по которому нужно двигаться дальше.

И ты так сделал! После трех лет работы помощником анестезиолога ты круто изменил свою жизнь, посвятив себя музыке. Как ты решился на этот шаг?

Никто тогда мне не помогал принять решение. Я все сам. Я часто говорю с музыкой, и это тот случай, когда она меня сама пригласила. Я тогда пел в группе Dance party. Dance! Dance! в Харькове и параллельно работал. Мы поехали с ребятами в тур на 30 дней. Это были незабываемые эмоции. Когда вернулся из тура, понял, что хочу заниматься музыкой. И неважно, буду ли я с этого зарабатывать. Я понимаю, что всегда могу вернуться в медицину, если с музыкой не получится.

Украинский музыкант Артем Пивоваров
Украинский музыкант Артем Пивоваров
Фото: Иван Марчук

Во время работы анестезиологом я выпал из жизни на два года. Сейчас не могу представить, как я тогда не писал музыку, ведь сейчас занимаюсь этим ежедневно. Но тогда у меня была зона комфорта – я жил у друзей в Харькове и мне не нужно было платить за квартиру. Эта рутина меня поглотила.

У тебя изменились отношения с друзьями после того, как стал популярным?

Из тех друзей, с которыми я дружил еще в Харькове, все остались со мной. Я приобрел новые знакомства в Киеве. У меня все хорошо с друзьями, у нас есть определенные договоренности и условия. Моя команда – мои друзья, и у нас даже нет каких-либо контрактов. Мне никто не льстит, и за это я им благодарен.

Просишь друзей о каких-то моментах личной жизни не рассказывать?

Есть архивные видео, которые мои друзья не опубликуют в интернете. Поскольку это наш определенный мир, в который вхожи только мы.

Артем, какая сумма денег тебе нужна в месяц для безбедной жизни?

Если говорить о жизни вне Киева, например на Бали, – то это в пределах 3 тысяч долларов. Это с учетом билетов на самолет, оплаты жилья и питания. В Киеве сумма может быть меньше. У меня гибридный автомобиль, особых затрат на бензин не нужно. Если говорить о будущем, я не уверен, что богатая жизнь – моя цель. У меня другие ценности. Для меня важнее всего внутреннее мироощущение, оно не измеряется деньгами. Я спонтанный человек. За выходные могу потратить сумму, которую трачу в месяц.

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Самая дорогая вещь в гардеробе?

За последнее время – это мои сказочные ботиночки, которые я ношу уже два года. У меня есть еще одна пара, и каждая из них стоит тысячу долларов. А в остальном стараюсь не заморачиваться.

Что самое безумное ты делал в жизни?

Прыгнул на Бали в водопад. Если сравнивать с нашими зданиями, высота равна девяти этажам. В момент полета тебе кажется, что это длится вечность, а на самом деле – секунда.

На что готов ради хайпа?

На самом деле я не хайповый артист. Об этом пишут все мои слушатели. Если бы я гнался за хайпом, делал бы другую музыку – попсовую, бездумную и бездушную.

Ты никогда не говоришь о своих личных отношениях, а ради хайпа смог бы раскрыть какие-то личные моменты?

Возможно, да. Но я не знаю, что буду делать через год. И, возможно, захочу хайпануть на какой-то теме.

Интервью с артистом Артемом Пивоваровым
Интервью с артистом Артемом Пивоваровым
Фото: Иван Марчук

Самый неприятный артист, с которым тебе приходилось работать?

Честно говоря, не было таких. Я просто не выбираю себе таких артистов. Если я понимаю, что мне с человеком не по пути, я обрываю отношения на первых секундах.

Как саундпродюсер ты создавал песни для Светланы Лободы, Димы Билана, Регины Тодоренко, Анны Седоковой и других звезд. Расскажи о сотрудничестве с ними.

В момент, когда пишутся песни не для себя, я понимаю, кому могу предложить сингл. Я просто предлагаю композицию артисту, и уже его дело, отказаться или нет. В 90% случаев она подходит именно тому человеку, которому я предложил.

Отметим, в октябре 2019 года Дима Билан выпустил песню под названием "Полуночное такси", которую написал Артем.

Опиши мир шоу-бизнеса тремя словами...

Мне сложно описать тремя словами, но могу сказать с уверенностью, что у нас в стране есть шоу, классные артисты, крутые постановки, лучшие режиссеры и клипмейкеры, но с бизнесом в Украине сложно.

Понятие шоу-бизнеса для меня размыто. Банально, но в Киеве нет площадок, на которых можно было бы сделать классное шоу с технической стороны. Многие люди безответственно относятся к работе, они хотят заработать здесь и сейчас, никто не думает на перспективу.

28-летний украинский саундпродюсер
28-летний украинский саундпродюсер
Фото: Иван Марчук

15 и 16 ноября у тебя состоятся сольные концерты в киевском клубе Atlas? Какие планы строишь на будущее?

Я, как музыкант, выступаю за то, чтобы моя музыка не имела границ. Я сам пишу музыку и не вижу смысла существовать в качестве артиста, если мне нечего рассказать слушателям. Есть исполнители, которые умеют проживать написанные им песни, но я так не умею. Я – проводник, через которого музыка поступает в мир.

Многие мне пишут, чтобы я нашел себе другую работу. Но, извините, я музыку не брошу. Это мое! С каждым годом моя команда расширяется, а слушателей становится больше. Мы стараемся создавать новые песни, с новыми гранями. Мне хочется дальше открывать для себя новые возможности и собирать новые площадки.

Кто из украинских артистов тебя поддерживает?

Да все по чуть-чуть. По отношению к себе я чувствую дружелюбие. Но, возможно, это лицемерие. Я могу это разделять и не стремлюсь видеть поддержку. У меня был период, когда в меня вообще никто не верил. В том числе – мои близкие люди. Меня уговаривали не заниматься музыкой, потому что в этом нет смысла.

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