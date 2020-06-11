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Уходит в небольшой отпуск: Оля Полякова готовит для фанатов новое развлечение

Сегодня, 19:29

Певица запускает второй сезон своего шоу

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно поделилась подробностями конфликта со Светланой Лободой, на протяжении всего карантина развлекала поклонников онлайн-версией авторского шоу "ПоляВидение". Но после 2,5 месяцев нон-стоп вещания шоу в таком формате уходит в небольшой отпуск. Об этом певица сообщила в своих соцсетях, записав трогательное обращение к своим поклонникам.

""ПоляВидение", каким мы его знаем и любим, уходит. Но есть и хорошая новость. Мы вернемся совсем скоро. Будут новые эфиры, новые гости, форматы! Я благодарю всех звезд, которые приходили ко мне в гости. За их смелость, открытость, за их чувство юмора и умение посмеяться над собой! Я говорю спасибо и вам, мои дорогие зрители! Это все было ради вас! За два с половиной месяца наши эфиры просмотрели больше 85 млн раз! До встречи в новом сезоне "ПоляВидения" – сообщила Оля Полякова.

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Никогда еще звезды украинского шоу-бизнеса не были так откровенны, как в выпусках интерактивного интервью "Правда или действие".

На личном примере Оля Полякова показала, как срывать пластыри с больных тем и поднимать вопросы, на которые, как правило, принято закрывать глаза. Гостями "Полякова+" и "Правда или действия" стали Макс Барских, Евгений Кошевой, Потап, Филипп Киркоров, Юрий Ткач, Алла Костромичева, Катерина Кухар, Аня Седокова, Надя Мейхер, Дмитрий Гордон, Владимир Остапчук, Леся Никитюк, Даша Астафьева, Тоня Матвиенко и многие другие.

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Ранее Оля Полякова призналась, что могла переболеть коронавирусной инфекцией. По мнению певицы, симптомы вируса, который Оля подхватила в Майами в январе 2020 года (высокая температура, сильный кашель), могли быть признаками COVID-19.

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