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Ассия Ахат об успехе за границей, семье и творчестве

Артистка рано встает, много работает и счастлива во втором браке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Ассия Ахат
Ассия Ахат
Фото: instagram.com/ahhattassia

Украинская скрипачка Ассия Ахат в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала о своей карьере, отношениях в семье и своих браках.


Ассия Ахат
Видео: Сегодня

Как оказалось, Ассия – едва ли не первая звезда в истории проекта, которая пришла на интервью раньше съемочной группы. "Я настолько пунктуальна, я всегда прихожу вовремя", – отметила артистка.

Ассия призналась, что утро для нее начинается так же рано, как и в большинстве мам нашей страны. "Так как я имею сына школьника, я встаю в полседьмого. Раньше я вставала в семь утра, но сейчас ему уже 16 лет, он уже встречается с девочками, он стал присматривать за своей внешностью, следит за собой. И приходится его гнать быстренько в школу", – рассказала Ассия Ахат.

Как призналась звезда, в детстве она тоже рано вставала и в школу ее провожала не мама, а бабушка. "Вы знаете, просто у мамы с папой были сложные отношения. Мама была очень молода, потому что она меня родила в 18 лет. Мама осталась в квартире с отцом и с моей сестрой... Пока они развелись, пока разменяли квартиру. Как это обычно бывает, с массой проблем, конфликтных всяких ситуаций. А я жила у бабушки с дедушкой с дядями и тетями. То есть я жила в любви, но отдельно к сожалению", – заметила скрипачка.

Это именно бабушка настояла, чтобы девочка училась в музыкальной школе еще тогда, когда она была не Ассией, а Инессой. Тогда у девочки обнаружили феноменальный музыкальный слух. И к этому в семье, далекой от искусства, отнеслись с таким уважением, что на занятия возили все – и папа, и дядя, и тетя, и бабушка. Жили скромно, но деньги на обучение Инессы находили. Скрипка потом не просто ее прославит, а в каком-то смысле станет и залогом личного счастья. Именно шагая на репетицию, юная Инесса познакомилась с будущим миллионером Игорем Баленко, своим вторым мужем. 

Ассия Ахат
Ассия Ахат
Фото: instagram.com/ahhattassia

"Это было необычное утро, когда я даже проснулась, у меня были чувства, что я просто летаю.Что я одела вдруг впервые туфли моей мамы – лодочки красные под комбинезон коттоновый голубой. Шла к метро и Игорь увидел меня, будучи за рулем девятки машины. Здесь я как-то так замешкалась, он говорит: "Присаживайтесь, не бойтесь меня". Ну и я не долго сопротивлялась и уселась", – отметила Ассия.

Так все и началось. И была бы это просто романтическая история. Но в то время у Иннесы и Игоря были свои семьи и оба были уже родителями. Скрипачка воспитывала старшего сына Даниила. На тот момент первый брак еще не распался. "Мы общаемся все, и я с его (Игоря Баленко. – Ред.) супругой общаюсь, и с ним (своим первым супругом. – Ред.) конечно. И этому меня научил и Игорь. Он говорил всегда, что наши дети должны знать, что с их мамами, папами – все в порядке", – рассказала Ахат.

За то, что второй брак получился удачным, женщина благодарна первому опыту. "На самом деле когда ты выходишь замуж в 18 лет и выходишь замуж за мальчика, которого ты знаешь с 6 лет, а мы с моим первым супругом знакомы с детства, тогда ты можешь себя позволить в определенный момент начать говорит – ты дурак, ты козел. Ты переходишь эту грань, и это невозврат. В нашей семье сейчас никто не услышит, даже если есть проблема и есть чего поругаться, никто не повышает голос", – сказала Ассия Ахат.

Асия призналась – она ​​не из тех, кто будет устраивать скандалы или мучить ревностью. "Я всегда знаю, что меня любят, ощущаю свой приоритет над всеми, над всем. И единственное, что может важнее меня, физически, то это, конечно, дела по бизнесу", – рассказала артистка.

У пары есть общий сын – Филипп. И родила его звезда на пике своей карьеры. "Мы очень хотели иметь ребенка общего, мы его ждали. И это вообще не обсуждалось, что рожать или не рожать. Понятно, что счастье и все, аллилуйя, классно. И в тот момент у меня было даже предложение от Максима Фадеева. И ездили на две встречи к нему, но я не ездила, потому что была уже совсем на сносях. В общем я тогда не оценила это предложение до конца", – добавила звезда.

Она потом пожалела что отказала продюсеру, который зажег Линду, Глюкозу и группу "Серебро". Упрекала себя, не отнеслась к этому предложению серьезно. Но вместо этого решила сама стать продюсером. И создала группа "69". Но скоро такое сотрудничество перестала приносить удовольствие Асии. Оказалось, что девушек надо было держать в строгости, а это не ее черта характера. "Мне когда-то Юра Никитин сказал, у него еще не было группы "НеАнгелы", а я уже хотела избавиться от своих девчонок, потому что я устала.И Юра, услышав мои мысли, говорит: Ассоль, давай я заберу их. Во мне включилась такая жадина: хм, значит они крутые такие. И он мне все время напоминали, говорит: Ассоль, я все равно сделаю женскую группу. И вот когда я уже решилась, Юра сделал женскую группу. Говорит: все, поздно", – рассказала Ассия Ахат.

Пожалуй, никакой другой звезде так не упрекали состоянием человека, как Асии. Даже в прессе намекали: успех этой звезды держится не на ее таланте, а на деньгах. Однажды она устала оправдываться и поехала в США. Асия Ахат работала в студии, где когда-то записывался Майкл Джексон! И запись там оказалась едва ли не дешевле, чем в Украине! А потом сингл Асии "If only tonight" сразу попал в ротацию на местные радиостанции, и не надо было никого об этом просить. Эта песня несколько месяцев возглавляла хит-парады! Дальше специалисты выдвинули ее альбом на 8 номинаций премии Грэмми – беспрецедентная победа для нашего артиста. "Т.е. я счастлива, что на другом континенте меня никто не спрашивает, кто мой муж и сколько я заплатила за аранжировку, или сколько мне лет и есть ли у меня даже дети. А если ты еще и играешь на скрипке или круто поешь, что-то еще делаешь – вообще отлично", – заметила певица.

Однако для того, чтобы работать в США, там надо было жить. А ее дом – здесь. "Конечно, мы же здесь живем. Здесь работает мой супруг и он не собирается покидать страну. А я же с ним. И мой сын учится в Киеве в школе. Я очень люблю свой дом, я люблю свой садик, свою беседку, где мы собираемся с моими друзьями и с той же Ирой Билык. И каждый праздник отмечаем, и без праздника. И я не представляю, как можно оставить этот дом и переехать, и оставить друзей здесь всех и свое общение", – добавила Ахат.

Ассия Ахат
Ассия Ахат
Фото: instagram.com/ahhattassia

Как-то так сложилось в ее жизни, что чужая страна, далекий континент признал в Асии Ахат уникального музыканта, а дома, в Украине, желтая пресса до сих пор называет ее только женой известного бизнесмена.

Напомним, ранее стало известно, что Ассия Ахат, презентовав не так давно инструментальный альбом "All-in", над которым работал продюсер Селин Дион и Тины Тернер, записала свою версию украинских хитов. 

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Источник: Сегодня
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