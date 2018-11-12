Астафьева обнаженная и в пеньюаре: стартовали съемки комедии "Свингеры-2"

Картина выйдет на широкие экраны 7 марта 2019 года

Даша Астафьева. Фото: пресс-служба

С начала ноября в Киеве начались съемки кинокомедии "Свингеры-2" – продолжения одного из самых кассовых фильмов украинского кинопроизводства. Сиквел "Свингеров" выйдет на широкие экраны с 7 марта 2019 года.

Во второй части эротической комедии снимается тот самый звездный актерский состав: Оля Полякова, Вячеслав Довженко, Михаил Кукуюк, Дарья Астафьева, Анна Саливанчук, Алексей Вертинский, также продюсеры анонсируют появление во второй части еще двух новых звезд, имена которых пока не разглашаются.

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Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева с нетерпением ждала продолжения съемок после выхода первой части:

"Наконец-то украинский кинематограф благодаря таким лентам действительно собирает полные залы в кинотеатрах. Я тоже, как и моя героиня Света, прыгала по балконам, искала свое счастье и все же его нашла – и в кино, и в реальности. По сравнению с первой частью "Свингеров" моя героиня "подросла". А что у нее получится в конце – посмотрим!" – прокомментировала Астафьева.

Режиссером второй части, как и первой, стал латыш Андрес Екис. По словам Андреса, он снимает ленту о событиях, которые происходили, происходят или могут произойти с каждым из нас:

"У "Свингеры-2 "будет вдвое больше юмора, эмоций и эротики. Мы поняли, что украинские зрители вполне готовы к откровенному разговору об отношениях между людьми, а наша задача – чтобы зрители смеялись и плакали, узнавая знакомые ситуации", – сказал Экис.

В сиквеле главный герой фильма бизнесмен Игорь (Михаил Кукуюк) потерял мужскую силу, его жена Илона (Оля Полякова) готова на все, чтобы поднять ему потенцию. Ролевые игры, уроки тантрического секса, ревность – ничто не даст нужный результат. Завести Игоря смогут только ругательства в соцсетях ... Как новоиспеченный видеоблоггер снова окажется в квартире "свингеров" и при чем здесь президентские выборы – можно будет увидеть в комедии с 7 марта.

Напомним, ранее Даша Астафьева выложила новые горячие фото. Звезда примеряла вещи из новой коллекции H&M и Moschino.